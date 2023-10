Burgemeester Bloemendaal stuurt brief naar ouders van overlastgevende fatbikers

"Er is een lijst. Sommigen zijn bekend met naam en toenaam. Die lijst heeft de politie en er gaat morgen een brief uit mijn naam naar de ouders van de kinderen die voor overlast zorgen. Zodat ze weten dat we ze in het vizier hebben", aldus Broekers-Knol.

De burgemeester vraagt de ouders van die kinderen in de brief om 'ook alsjeblieft maatregelen met hun kinderen te nemen.' Ook vinden er gesprekken plaats met slachtoffers en hun ouders.

Flinke inzet

Broekers-Knol neemt de zaak hoog op. Surveillances van de politie worden geïntensiveerd, er worden extra handhavers ingezet en er komen stewards in de avonduren. En dat op de plekken waar de fatbike-bende vaak actief is, zoals het winkelgebied in Bennebroek en de Bloemendaalseweg in Bloemendaal.

Ook Bloemendaalse jongerenwerkers worden actief bij het probleem betrokken. De gemeente Bloemendaal werkt bij de aanpak samen met Heemstede, Velsen en Haarlem. Volgens Broekers-Knol komen de leden van de fatbike-bende vooral uit Velsen en Haarlem en hebben jongeren uit Bloemendaal zich bij hen aangesloten.

Toch nog overlast

Raadsleden gaven donderdagavond aan dat het diezelfde avond toch weer mis was gegaan met overlast van jongeren in de gemeente en dan met name overlast van vuurwerk op de Schoollaan, Bennebroekerdreef en in het centrum van Bloemendaal.

Er worden overigens maar weinig meldingen bij de gemeente gedaan. Op de homepage van de gemeente staat nu een pagina waar inwoners melding kunnen doen van de overlast.