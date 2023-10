Gemeenten bundelen krachten en draaien duimschroeven aan in aanpak 'Fatbike-bende'

De vier Noord-Hollandse gemeenten die al langere tijd worden geteisterd door jongeren op fatbikes trekken met elkaar op in de aanpak van de 'Fatbike-bende'. Omdat de overlastgevers razendsnel van gemeente naar gemeente racen, is het volgens de burgmeesters tijd voor een overkoepelende aanpak.

In de regio van Velsen tot Heemstede zorgt een groep van naar schatting ongeveer 50 jongeren voor overlast en onrust. En dat moet afgelopen zijn. Daarom steken de burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Velsen de koppen bij elkaar om samen tot een oplossing te komen.

Daarnaast zijn in Velsen en Haarlem de afgelopen dagen moties aangenomen, waarin werd opgeroepen om samen met omliggende gemeenten de handen ineen te slaan om de 'fatbike-bende' aan te pakken. Over concrete plannen kunnen de gemeenten nog weinig delen, laten ze desgevraagd weten aan NH. "De burgemeesters zijn met elkaar in gesprek", vertelt de woordvoerder van de gemeente Velsen aan NH. "En de gezamenlijke aanpak wordt vormgegeven."

"Per gemeente wordt gekeken wat overkoepelend aangepakt moet worden en hoe dat kan gebeuren", legt een woordvoerder van de gemeente Haarlem uit. De politie en het Openbaar Ministerie worden nauw betrokken in de samenwerking. In die gezamenlijke aanpak is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders, benadrukken de burgmeesters.

In gesprek met ouders

De gemeenten hebben gepraat met de ouders van zowel de slachtoffers als daders. Zo heeft burgmeester Dales (Velsen) ouders gisteravond tijdens een speciale 'ouderavond' in zijn gemeente op de hoogte gesteld van wat er precies aan de hand is met de 'fatbike-bende'. "Want heel veel ouders weten dat nog niet", vertelde de burgmeester gisteravond na de ouderavond aan de NOS. "Omdat de kinderen daar niet over durven te praten."

Verder heeft Dales samen, tijdens deze ouderavond, met politie, het Openbaar Ministerie en het Centrum voor Jeugd en Gezin gesproken over de problematiek en de aanpak. Hij pleit voor meer samenwerking met politie en het OM om een sluitende aanpak voor de hele regio te ontwikkelen.

Stap vooruit

Met deze gezamenlijke aanpak hoopt de gemeente Velsen een slag te kunnen slaan in de aanpak van de fatbike-bende, maar Dales benadrukt dat er al best wat stappen zijn gezet in Velsen. Zo zijn er eerdere gesprekken gevoerd met ouders en zijn er zelfs jongeren opgepakt.

Dales heeft er vertrouwen in dat de groep "het kapot kan maken" door heel intensief bezig te gaan met de problemen. "Dat hebben we bij andere jeugdgroepen ook gedaan."