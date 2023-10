Ook alpaca's in West-Friesland overleden door blauwtong: "Stikt in eigen longinhoud"

Nadat de ziekte blauwtong sinds een aantal weken is vastgesteld bij schapen en koeien in West-Friesland, zijn ook alpaca's in de regio niet veilig voor het niet-besmettelijke virus dat overgedragen wordt door de zogenaamde knutten. Op de boerderij van Bianca Vriend uit Schellinkhout zijn inmiddels twee alpaca's overleden aan blauwtong. "Je staat machteloos als het gebeurt." We zijn altijd alert, maar als het aanslaat ben je te laat", zegt Bianca.

Nadat Bianca vorige week liet weten dat een van haar alpaca's vermoedelijk was overleden aan blauwtong, moest de testuitslag van een bloedonderzoek nog duidelijkheid verschaffen. In de tussentijd overleed ook een tweede dier aan dezelfde symptomen. Afgelopen weekend is officieel bevestigd dat de dieren overleden aan blauwtong.

Daarnaast kreeg nog één van de ruim 40 alpaca's op het bedrijf in Schellinkhout last van een lage temperatuur en hangende oogleden. Symptomen die kunnen wijzen op blauwtong. Dit dier is direct door Bianca naar binnen gehaald, waar het extra voeding kreeg om aan te sterken en op te warmen. "Die was gelukkig binnen een dag weer de oude", licht ze toe. "Maar het is even flink spannend geweest."

Spanning en stress

Volgens Vriend is het voor iedereen die zelf geen dieren houdt niet of nauwelijks voor te stellen wat het met iemand kan doen. Bianca vertelt dat ze door alle spanning en stress al tijden niet goed eet. "Ik kan mijn ontbijt nauwelijks binnenhouden", vertelt ze. "Heel veel mensen snappen het niet, maar het doet echt wat met je. Het is met niets te vergelijken. Je hele ziel en zaligheid zie je door je vingers glippen als je zo'n dier ziek ziet worden, en er niets tegen kunt doen. Alles word je dan afgenomen..."