Blauwtong maakt ook in West-Friesland slachtoffers: "Wordt een spannende tijd"

Op verschillende plekken in West-Friesland zijn dieren besmet geraakt met blauwtong. Via sociale media en andere platformen wordt gewaarschuwd om de dieren goed in de gaten te houden, en in te grijpen als zij symptomen van het virus vertonen. Niet alleen schapen zijn het slachtoffer, maar ook een koe en mogelijk ook andere herkauwers.

Foto: Schaap met blauwtongvirus - Hermien Kemp

Volgens een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er in West-Friesland besmettingen gevonden in Blokker, Hoorn, Oosterblokker, Schellinkhout, Spierdijk en Westwoud. Blauwtong is een niet-besmettelijk virus dat voornamelijk voorkomt bij schapen. Maar ook kunnen andere herkauwers besmet worden met blauwtong. De ziekte wordt overgedragen door de zogeheten 'knutten', een muggensoort die ook 'zandvliegjes' of 'mietsen' genoemd worden. De vliegjes zijn één tot vier millimeter groot, en met het blote oog een stuk moeilijker te zien dan andere muggensoorten. Warmte en luchtvochtigheid zijn ideale omstandigheden Nico Verduin, naast schapenhouder ook voorzitter van LTO Noord, vertelt dat hij nog geen goed beeld heeft van het aantal zieke dieren in de regio. "Maar ik merk wel dat het langzaam begint op te komen. Vorige week vrijdag hadden wij het eerste geval bij ons bedrijf. Toen had een jong schaap verschijnselen van blauwtong. Daarna is het gelukkig betrekkelijk rustig gebleven." De schapenhouder uit Andijk heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo worden alle bijna 900 schapen 's avonds naar binnen gehaald, en waaien ventilatoren in de stallen om de muggen te verjagen. "Mocht het hier bij blijven, dan hebben we alle dieren niet voor niets naar binnen gehaald. Maar je moet ook de ruimte hebben om dat te kunnen doen." Verduin zegt dat hij en zijn collega's een spannende tijd tegemoet gaan. "We zitten een beetje met de billen bij elkaar. Als het een tijd rondwaart, wordt het heftiger. Het weer is daarbij een vervelende bijkomstigheid, aangezien de knutten goed kunnen gedijen bij deze warmte en de luchtvochtigheid. Voor de dieren en het tegengaan van blauwtong mag het daarom wel een paar graden koeler worden. En straks in de winter mag het ook even vriezen, zodat de knutten doodgaan." Ook kinderboerderijen halen dieren naar binnen Ook op kinderboerderij De Woid in Hoorn zijn enkele dieren besmet geraakt met het virus. "Een schaap en een koe", licht beheerder Sandra van den Brink toe. "De koe heeft het overleefd, het schaap helaas niet." Nadat de dieren eerste symptomen van blauwtong vertoonden, werd de dierenarts gebeld. Die stelde vast dat de dieren besmet waren geraakt.

"De schapen hebben hoge koorts, een dikke kop en kunnen nog maar moeilijk lopen. Symptomen die er op wijzen dat ze blauwtong hebben" Bianca Vriend, Kitalpha Alpaca's in Schellinkhout

Om verdere besmettingen te voorkomen worden alle dieren van De Woid voor de avond naar binnen gehaald. Dit geldt ook voor de dieren bij kinderboerderij De Waalrakkers in Hoorn en het hertenkamp Julianapark. "En we hebben alle dieren behandeld met een insecten-werend spul", licht Van den Brink verder toe. "We hopen dat het hier bij blijft." Schapen en mogelijk ook alpaca besmet met blauwtong Daarnaast is blauwtong aangetroffen op de boerderij van Bianca Vriend. Het Schellinkhouter bedrijf heeft voornamelijk alpaca's, maar ook 'drie verdwaalde schapen' waarvan twee ziek zijn. "De buurman heeft ze gecontroleerd", vertelt Vriend. "De schapen hebben hoge koorts, een dikke kop en kunnen nog maar moeilijk lopen. Dat zijn symptomen die er op wijzen dat ze blauwtong hebben." Medicijnen helpen volgens de eigenaresse van Kitalpha Alpaca's maar weinig. "Ik denk dan ook dat m'n schapen het niet gaan redden", gaat ze verder. "Wel kun je allerlei maatregelen nemen om besmetting van de knutten proberen te voorkomen." Hierbij moet gedacht worden aan het 's nachts op stal zetten van de dieren, ventilatoren in de stallen laten draaien, en de dieren niet in de buurt van stilstaand water laten komen, waar de knutten actief zijn.