Ook blauwtong bij kinderboerderij Westerpark: "Al drie schapen moeten inslapen"

Het blauwtongvirus verspreidt zich in rap tempo door heel Nederland. Hoewel Amsterdam niet bekend staat om zijn akkers en boeren, zijn er in de stad zeker ook plekken waar schapen worden gehouden. Zoals bij kinderboerderij Westerpark, daar zijn de afgelopen weken al drie schapen overleden aan het virus. Maarten Herzberger werkt op de kinderboerderij en vreest voor een vierde slachtoffer: schaap Renée.

Het blauwtongvirus is een virus dat heerst onder herkauwers, zoals geiten, koeien en vooral schapen. De verspreiding gaat via muggen die het virus overdragen. Mensen kunnen geen blauwtong krijgen. In de stad zijn er op dit moment 14 meldingen van locaties met blauwtong.