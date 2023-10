PWN mag tóch 13.000 bomen in Bergense duinen kappen: "Ontzettende kater"

Duinbeheerder PWN mag doorgaan met het kappen van 13.000 naaldbomen in het duingebied van Bergen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. De Duinstichting was naar de rechter gestapt om de bomenkap stil te leggen. Het leefgebied van beschermde dieren en planten zou volgens de stichting vernietigd worden. Volgens PWN moeten de bomen juist gekapt worden om de natuur te herstellen.

Als er niet wordt ingegrepen zijn de gevolgen funest bepleitte duinbeheerder PWN. Als de duinen verzuren kan er namelijk giftige aluminium vrijkomen in de bodem en dat zorgt voor onherstelbare natuurschade. Er is dus haast geboden en de rechter is het daarmee eens.

De rechter in Haarlem vond het twee weken geleden zelf ook een 'bijzondere' zaak. De partijen, duinbeheerder PWN en de Duinstichting, stonden lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de toekomst van het duingebied in Bergen. Waar de Duinstichting het liefst ziet dat alles blijft zoals het is, wil PWN juist grootschalig ingrijpen en zestien hectare bos weghalen.

Duinbeheerder PWN heeft volgens de rechter ook voldoende gedaan om nadelige gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen. "Daarbij telt zwaar mee dat Nederland binnen de Europese Unie een grote verantwoordelijkheid heeft voor duingraslanden die behoren tot het type grijze duinen", aldus het oordeel van de rechtbank.

Teleurgesteld

"Ontzettend jammer, ik heb hier echt een kater van", vertelt Joke Volkers van de Duinstichting aan NH. Ze is teleurgesteld dat de rechter meegaat in het verhaal van PWN over de verzuring van de duinen zonder dat er echt bewijs is overlegd. "We willen weleens zien hoe ze dat precies onderzocht hebben. Dat rapport met die bevindingen is essentieel bewijs, maar dat hebben we ondanks meerdere verzoeken nooit gehad."

De rechter ziet wel de noodzaak van de kap en dus is de rol van de Duinstichting juridisch wel uitgespeeld. "We zullen morgen de kettingzagen wel horen in het gebied en dat is heel erg treurig. Het is niet zo dat we tegen open gebieden zijn, maar in dit hele gebied is er al zo weinig dennenbos, dit is totaal onnodig."