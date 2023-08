Ondanks protesten eerste bomen gekapt in duingebied Bergen aan Zee

In het duingebied bij Bergen aan Zee zijn ondanks protesten de eerste 27 bomen gekapt. Duinbeheerder PWN laat de bomen onderzoeken in de hoop het hout te kunnen gebruiken voor woningbouw. Deze bomenkap is het startschot voor de kap van 13-duizend bomen die ervoor moet zorgen dat de wind weer vrij spel krijgt en de duinen weer kunnen stuiven.

"Het is zonde als het hout in de biocentrale belandt", vertelt Niels Hogeweg van duinbeheerder PWN. "Vroeger ging het hout naar de mijnbouw toe, daar is dit bos ooit ook voor geplant. Nu verdwijnt er heel veel hout in de oven en dat is natuurlijk helemaal niet duurzaam. Het zou fanatastisch zijn als de gekapte bomen gebruikt kunnen worden voor woningbouw in de omgeving."

Maar om te weten of de bomen wel geschikt zijn voor woningbouw gaan ze voor een test naar een houtverwerkingsbedrijf. "We maken van het hout een proefgevel en daar laten we verschillende onderdelen voor zagen", vertelt Anja Verdonk van Natrufied architecture uit Bergen. "Het is een mooi idee dat als deze bomen wegens natuurbehoud dienen te verdwijnen, we ze lokaal een waardevolle nieuwe bestemming kunnen geven.”

Bekijk de bomenkap in onderstaande video (tekst loopt door)