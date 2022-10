Duinstichting: "Kap 13.000 dennen bij Bergen gaat in tegen afspraken met provincie"

De Duinstichting heeft geen goed woord over voor de voorgenomen kap van het dennenbos in het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee. Gisteren maakten de provincie en gebiedsbeheerder PWN bekend dat 16 hectare moet verdwijnen om de duinen te laten stuiven. De plannen vallen slecht bij de stichting. "En het gaat in tegen eerdere afspraken met de provincie."

Natuurbeheerder PWN gaat in opdracht van de provincie 16 hectare dennenbos ten noorden van Bergen aan Zee verwijderen. Dat komt neer op zo'n 13.000 bomen. De kap is nodig om de duinen weer te laten stuiven.

"Wij kregen enkele maanden geleden lucht van de plannen bij Bergen aan Zee, en hebben gelijk mondeling geprotesteerd bij PWN", licht Engelbregt toe. "Net als in de Schoorlse duinen zijn wij tegen het kappen vanwege de aanwezige flora en fauna. En strijden we ook voor de bezoekers van het gebied die genieten van de bossen, de luwte, schaduw en geur."

Afspraken geschonden

Volgens Engelbregt zijn de gisteren gepresenteerde plannen tevens een schending van afspraken met de provincie. "Met gedeputeerde Esther Rommel is afgesproken dat er tijdens deze beheerperiode, tot het najaar van 2023, niet meer gekapt gaat worden langs de kust."

"Die afspraak is gemaakt naar aanleiding van ons burgerinitiatief in 2019. Toen is overeengekomen dat er eerst geëvalueerd wordt wat het effect is van de kap van dennenbos in de Schoorlse duinen, voor er verdere stappen gezet worden. Die evaluatie is er nog niet."

Volgens de Duinstichting ontbreken er dus belangrijke onderdelen in het plan om dennen te verwijderen ten noorden van Bergen aan Zee. "Binnenkort zitten we weer om tafel met PWN. Als blijkt dat dit plan doorgaat, dan stappen we naar de gedeputeerde."

Bezwaar

Formeel een bezwaar indienen tegen de kap, kan nog niet. "Je kan alleen bezwaar indienen tegen (kap)vergunningen. Die moet de gemeente nog verstrekken", legt Engelbregt uit. PWN gaat komend voorjaar die vergunningen regelen. De kap staat gepland voor eind 2023.