Strijd tegen bomenkap Bergen aan Zee gaat door: Duinstichting ook in beroep

De Duinstichting gaat in hoger beroep tegen de verleende vergunning voor de kap van 13.000 dennen ten noorden van Bergen aan Zee. Ook de Fietserbond kondigde eerder aan verder te procederen. Vorige week werd duidelijk dat de kapvergunning in stand bleef ondanks protesten van beide clubs.

Dat besloot de gemeente na een advies van de gemeentelijke bezwarencommissie die de bezwaren van de Fietserbond en de Duinstichting terzijde schoof. Dat betekende dat PWN, de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat, verder kon met de kap die zij in opdracht van de Provincie uitvoeren.

De ruim 16 hectare naaldbos langs het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee, moet verdwijnen om zeewind ruimte te geven. "De grond verzuurt door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand", aldus PWN eerder.

De Duinstichting laat het er dus niet bij zitten en denk dat hun hoger beroep zomaar een jaar uitstel zal opleveren, en hopelijk afstel. "Er zitten toch zwakke plekken in het verhaal", aldus voorzitter Joke Volkers tegen mediapartner Duinstreek Centraal. "Genoeg reden dus om in beroep te gaan. We gaan echt naar de rechter toe."

Eerder maakte ook de Fietsersbond al bekend niet te kunnen leven met de afwegingen van de gemeente. De bond is niet voor of tegen de bomenkap, maar strijdt voor het behoud van de fietspaden in het gebied en mist garanties dat die ook echt zullen blijven bestaan.

Tekst gaat verder onder foto.