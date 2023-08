Fietsersbond tekent bezwaar aan, ondanks toezeggingen: “Geen garantie dat de fietspaden echt blijven”

Ron Janssen van de Fietsersbond is als Streekstad Centraal hem spreekt niet alleen maar negatief. "Op het eerste oog is het een mooie uitspraak", reageert hij op het nieuws dat de gemeente in de vergunning voor bomenkap zal eisen dat de fietspaden in het duingebied behouden blijven. Die fietspaden dreigen door de zandverstuivingen verloren te gaan en daar was het de Fietsersbond om te doen. "We zijn niet voor of tegen bomenkap", herhaalt Janssen nog eens. Maar ook over het besluit van de gemeente is hij genuanceerd: "Het is niet helemaal slecht, maar ook niet helemaal goed."



Want de Fietsersbond mist garanties. "Het wordt nergens expliciet", klaagt Janssen aan. Wat gaat er nu concreet gebeuren om de fietspaden te redden van het stuifzand? Er zou bijvoorbeeld helmgras geplant kunnen worden bij de paden, maar daar zegt de gemeente niks over. Wat ook zou kunnen helpen is om bij de kap niet de hele boom weg te halen: "Het hangt ervan af hoe drastische ze alles weghalen", legt Janssen uit. "Als ze de stronken laten zitten houdt dat het zand ook tegen."



En dus kan de strijdbijl nog niet begraven worden, ook voor de Fietsersbond niet. "Het is te vaag", stelt Janssen. "Daarom zullen we bezwaar aantekenen. De termijn is rond 10 september, voor die tijd zal het worden ingediend." Dat betekent dat de discussie die in de regio wordt gevoerd over de bomenkap en de zandverstuivingen ook na de uitspraak van de gemeentelijke adviescommissie nog niet zal verstommen.