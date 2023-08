Ondanks protest gaan 13.000 dennen bij Bergen aan Zee toch tegen de vlakte

De zaag kan in 13.000 bomen in het duingebied ten noorden van Bergen aan Zee. Tegen de verleende kapvergunning door de gemeente was beroep aangetekend door de Duinstichting en de Fietsersbond. Die bezwaren zijn niet overgenomen.

Dennen die gekapt dienen te worden - NH Nieuws/ Stephan Roest

Dat blijkt uit het advies van de gemeentelijke bezwarencommissie en de toelichting daarop, die in handen is van NH. Op basis van dit advies heeft de gemeente besloten de vergunning in stand te houden: dat betekent dat PWN, de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat, verder kan met de kap. De ruim 16 hectare naaldbos langs het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee, moet verdwijnen om de duinen daar weer aan het stuiven te krijgen. Door die bomen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied. Volgens PWN gaat het niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. "Dat komt door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand." De werkzaamheden vloeien voort uit het beheerplan Natura 2000, in opdracht van de provincie. Tekst gaat verder onder illustratie.

Illustratie: voor (links) en na (rechts) de werkzaamheden - PWN

De Duinstichting en de Fietserbond waren het dus niet eens met de vergunning, maar hun bezwaren vonden geen gehoor bij de commissie en de gemeente. Voor de Fietsersbond was het onderstuiven van fietspaden bij het te kappen gebied het grootste pijnpunt. Een voorbeeld hiervan is de Blijdensteinsweg in Schoorl, waar de bond eerder actie voerde. Zij kregen wel voor elkaar dat de gemeente de vergunning nog aanpast, zodat niet één maar álle fietspaden in en om het Lange Vlak toegankelijk blijven. Niet nog meer verstuiving Volgens de Duinstichting zit er helemaal niemand te wachten op meer verstuiving van de duinen. "Er is al gigantisch veel open ruimte hier", stelden ze tijdens een protestpicknick. "Dus je maakt alleen maar meer van hetzelfde. En daarmee maak je de dieren die in dit bos leven dood." De stichting is teleurgesteld over de beslissing en beraadt zich op eventuele vervolgstappen, laat zij aan NH weten. PWN zei gisteren niet op de hoogte te zijn van de beslissing. De gemeente kwam vanwege de zomervakantie nog niet toe aan het beantwoorden van onze vragen. Volgens de laatste planning zou de kap dit najaar beginnen en in het voorjaar afgerond zijn. Alle gekapte bomen worden door herplant gecompenseerd.