Opnieuw worden bomen gekapt in Bergen: "Om de duinen weer aan het stuiven te krijgen"

Natuurbeheerder PWN gaat 16 hectare dennenbos in de duinen bij Bergen verwijderen. Dat komt neer op zo'n 10.000 bomen. De kap is volgens PWN nodig om de duinen weer aan het stuiven te krijgen. "We zetten ons elke dag in om de duinen in topconditie te houden. Daarbij is het soms nodig om een handje te helpen", stelt Niels Hogeweg van PWN.

Volgens PWN gaat het niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. "Dat komt door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand."

"De dennen die we gaan kappen komen hier niet van nature voor. We willen terug naar inheemse natuur." Door de dennen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied.

De werkzaamheden beginnen volgend jaar en moeten in begin 2024 klaar zijn. Maar nog dit jaar gaat PWN in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden over het nut en noodzaak van kap. Dit gebeurt onder meer tijdens duincolleges.

Weerstand

De natuurbeheerder lijkt hiermee al rekening te houden met eventuele weerstand en vragen die er leven. Veel natuurliefhebbers in de regio houden van de bossen en zijn tegen het kappen van bomen. Zo loopt er al jaren een petitie tegen de kap van dennen in Schoorl.

Ook gedeputeerde Esther Rommel erkent de impact van het weghalen van bomen. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever. "Dit besluit hebben we niet licht genomen. Het gaat echter niet goed met de natuur in het duingebied, we moeten blijven kijken naar het grote plaatje. Met het weghalen van deze zestien hectare bos komt de dynamiek weer op gang."

"Unieke planten en dieren die bepalend zijn voor de biodiversiteit in dit Europees beschermde natuurgebied krijgen dan weer volop de ruimte. Gezonde duinen zijn cruciaal voor mens en natuur en daar doen we het voor."

Compensatie

De bomen die worden weggehaald worden op een andere plek gecompenseerd. De provincie zoekt op dit moment naar een geschikte locatie. Daarnaast wordt met zo duurzaam mogelijk materiaal gewerkt en worden ook paarden ingezet om boomstammen af te voeren.