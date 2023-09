Rechtszaak om bomenkap Bergen te voorkomen: "Onherstelbare schade aan bijzonder gebied"

De rechter in Haarlem vond het zelf ook een 'bijzondere' zaak. De twee partijen, duinbeheerder PWN en de Duinstichting willen allebei hetzelfde; onomkeerbare schade aan het duingebied in Bergen voorkomen. Over de manier waarop staan de natuurliefhebbers lijnrecht tegenover elkaar. Waar PWN zo snel mogelijk 13-duizend bomen wil kappen, probeert de Duinstichting de kap bij de voorzieningenrechter juist te voorkomen.

Maar liefst duizend euro per boom met een maximum van tien miljoen. Dat zou de provincie Noord-Holland, als het aan de Duinstichting ligt, moeten betalen als duinbeheerder PWN in opdracht van de provincie in oktober begint met het kappen van 16 hectare naaldbos in het duingebied bij Bergen aan Zee.

De dwangsom ligt er niet voor niets, de Duinstichting wil snel een uitspraak van de voorzieningenrechter voordat het te laat is. De kap staat gepland voor oktober en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er loopt wel een bezwaarprocedure bij de provincie Noord-Holland maar voordat die is afgerond ben je alweer enige tijd verder. "Dan is het kwaad al geschied en zijn de bomen weg", aldus de advocaat van de Duinstichting.

Verzuring

Duinbeheerder PWN en de provincie Noord-Holland hebben daarentegen ook haast. De bomen moeten verdwijnen om de duinen weer aan het stuiven te krijgen. Door het bos weg te halen, ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied. Op die manier wordt er kalkrijk zand en zout het duin ingeblazen dat nodig is om de verzuring van de bodem tegen te gaan. Op die manier zou de biodiversiteit vergroot worden.

"Als de duinen verzuren kan er aluminium in de bodem vrijkomen", benadrukte ecoloog Niels Hogeweg van PWN. "Dat is toxisch en zorgt voor onherstelbare schade. Er zijn nu al plekken waar de zuurgraad al onder de kritische grens zit. Dit is de laatste maatregel die we kunnen nemen. We moeten snel aan de slag."

'Bangmakerij'

Maar volgens Joke Volkers, voorzitter van de Duinstichting, is dat allemaal 'bangmakerij' en moet PWN eerst maar eens met bewijzen op de proppen komen. "Dat de natuur op sterven na dood is, is echt een onzinverhaal, dat bevestigen ook heel veel deskundigen die wij gesproken hebben. Ze doen heel dramatisch bij de rechter en dat vind ik eigenlijk niet netjes. Het lijkt of ze willen overbieden."

Er is volgens haar al genoeg open duin en is er helemaal geen noodzaak om de bomen weg te halen. "Van de ruim 5-duizend hectare hebben beschermde dieren en planten slechts 577 hectare naaldbos tot hun beschikking. De provincie heeft de plicht om hun leefomgeving te beschermen. We moeten daar zuinig op zijn."

Daar komt nog eens bij dat er volgens de Duinstichting helemaal geen draagvlak is onder de bevolking. "Tijdens de rechtszaak heb ik dat nog even benadrukt. Het ging tijdens de zitting vooral over de juridische kant van het verhaal maar er zit ook emotie achter. Het plaatje is veel groter. De bewoners houden van het bos en willen het niet kwijt."

De voorzieningenrechter doet op 9 oktober uitspraak.