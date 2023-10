Utrecht-supporters rechtsomkeert: toch niet welkom bij duel tegen FC Volendam

Er zijn vanvond geen supporters van FC Utrecht welkom in Volendam. De lokale driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) hebben dat op het allerlaatste moment besloten. Er waren aanwijzingen dat er confrontaties tussen supportersgroepen van Volendam en Utrecht zouden zijn. Het ging vorig seizoen ook fout na afloop van de wedstrijd.

De supportersbussen van FC Utrecht waren al onderweg richting Volendam, toen ze weer rechtsomkeert moesten maken. Volgens een verklaring van de gemeente is het besluit genomen na informatie uit diverse bronnen.

"Er was betrouwbare informatie waaruit bleek dat de uitsupporters van plan waren uit te breken uit het bezoekersvak"

"Op basis van deze informatie was er vrees voor ernstige wanordelijkheden, waardoor de veiligheid van de mensen binnen en buiten het stadion niet gewaarborgd kon worden. Er was betrouwbare informatie waaruit bleek dat de uitsupporters van plan waren uit te breken uit het bezoekersvak", zo valt in de schriftelijke verklaring te lezen.

"Tegenzin"

"Mede vanwege het feit dat er in het vorige seizoen na de wedstrijd FC Volendam – FC Utrecht ook ongeregeldheden waren, heeft de driehoek dit besluit genomen. Dit besluit is weloverwogen en met grote tegenzin genomen, omdat juist alles in het werk was gesteld om deze wedstrijd veilig en gastvrij te laten verlopen."

FC Utrecht laat weten het besluit te betreuren, omdat het in zo'n laat stadium is genomen. Fans hebben daardoor onnodig kosten gemaakt, aldus de club. De directie en Raad van Commissarissen van Utrecht verklaren zich solidair en reizen eveneens niet af. Het supportershome van FC Utrecht is geopend waar de wedstrijd wordt uitgezonden op meerdere schermen.

Het uitvak blijft dus leeg in het stadion van FC Volendam. Het duel is voor beide clubs van groot belang: Volendam staat laatste en Utrecht is afgegleden naar de voorlaatste plaats.

De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.