FC Volendam komt goed weg met nipte nederlaag tegen PSV

FC Volendam had zaterdagavond het geluk dat PSV het vizier meermaals niet scherp had. Het bleef daardoor slechts 3-1, ondanks de 38 schoten. Calvin Twigt zorgde met een benutte strafschop voor de sportieve eer van de bezoekers. Volendam eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Benaissa Benamar.

Na het openingsdoelpunt bleef PSV veel sterker dan Volendam en was het wachten op de 2-0. Backhaus hield zijn ploeg echter met meerdere reddingen op de been. Zijn belangrijkste kwam uit een kopbal van Luuk de Jong. Bakayoko gaf voor en De Jong leek de score te verdubbelen, maar Backhaus redde katachtig. Aan de andere kant werden de Palingboeren eenmaal gevaarlijk. Garang Kuol counterde naar het vijandige doel, maar zijn voorzet bereikte Robert Mühren nét niet.

Volendam had het vanaf het eerste fluitsignaal erg moeilijk tegen PSV. Zo maaide Ismael Saibari vol over de bal uit een goede voorzet van Johan Bakayoko en Patrick van Aanholt schoot op doelman Mio Backhaus uit kansrijke positie in de openingsfase. Er kwam binnen het kwartier dan toch een snelle voorsprong van de Eindhovenaren. Noa Lang stond helemaal vrij in de zestien en kon simpel uithalen: 1-0.

De koploper van de eredivisie ging na rust vrolijk verder met aanvallen. Het was binnen negentig tellen al raak via Guus Til. De middenvelder viel in bij het begin van de tweede helft en werkte een voorzet van Malik Tillman achter Backhaus: 2-0. Via Lang (redding Backhaus) en Oliver Boscagli (bal op de lat) bleef PSV op de deur kloppen. Invaller Lequincio Zeefuik kwam gevaarlijk door, maar werd gestopt door Boscagli. Na inmenging van de VAR bleek er geen overtreding gemaakt te zijn.

Sportieve eer

PSV werd aan de andere kant tweemaal gevaarlijk. In beide gevallen stond Backhaus op de juiste plek. De thuisploeg leek dus naar een simpele zege te voetballen, maar dat veranderde in een klap. Boscagli vloerde Zeefuik opnieuw en Volendam kreeg een penalty. Calvin Twigt schoot raak en redde daarmee de eer: 2-1. Benaissa Benamar haalde het einde van de wedstrijd niet, na zijn tweede gele kaart. Tillman zette vervolgens de eindstand op het bord in de blessuretijd: 3-1.

FC Volendam staat onderaan in de eredivisie. Almere City won van FC Utrecht en draagt de laatste plaats over aan de Volendammers. Concurrent Utrecht, op de zeventiende plek, is volgende week vrijdag de tegenstander.

Opstelling Volendam: Backhaus; Plat, Benamar, Mirani, Flint, Payne; Ould-Chikh (Booth, De Haan, Twigt, Kuol (Johnson/46); Mühren (Zeefuik/62)