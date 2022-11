Rellen op Volendamse Dijk na voetbalwedstrijd tegen FC Utrecht

Het werd 0-4 voor FC Utrecht. Nadat de voetbalwedstrijd tussen FC Volendam en Utrecht was afgelopen liep het rond 20.00 uur vanavond behoorlijk uit hand op de Dijk. Naast een politiehelikopter werden er meerdere politiewagens ingezet om de supporters in bedwang te houden, laat een getuige uit het dorp weten.

Volgens haar was het een lange tijd onrustig in het dorp. "De sfeer is gespannen en ook hangt de politiehelikopter nog steeds in de lucht. Jongeren worden door de politie weggesleept."

Gevechten

De supporters gaan flink tekeer in het dorp. Op meerdere video's is te zien hoe er wordt geduwd, geslagen, maar ook met voorwerpen naar elkaar wordt gegooid. Zo vliegen er fietsen en barkrukken door de lucht. Ook worden er mensen in het water geduwd en worden er mensen met bierglazen bekogeld.

De politie laat weten dat het 'eventjes onrustig is geweest'. "De politiehelikopter hangt inmiddels boven Almere, dus de rust in Volendam is weer wedergekeerd."

In onderstaande tweet is te zien hoe een aantal supporters uit Utrecht in het water belandde.