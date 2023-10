Oekraïne-opvang Enkhuizen verhuist naar voetbalcomplex: "Het worden nu echt woningen"

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Enkhuizen verhuist nog dit jaar van de ijsbaan naar het sportpark Immerhorn. Op het achterste voetbalveld van S.V. Enkhuizen, wat niet wordt gebruikt, komen 39 zogenaamde super-flexwoningen. Ze blijven er tien jaar staan, zodat ze eventueel op een later moment ook gebruikt kunnen worden door statushouders en spoedzoekers uit de stad zelf.

Foto: Voetbalveld voor nieuwe opvang Oekraïense vluchtelingen Enkhuizen - NH

Sinds augustus vorig jaar verblijft een groep van 150 Oekraïeners in kleine woonunits op de ijsbaan aan de Gerard Brandtweg. Helemaal zonder slag of stoot ging de komst niet. Bij winterweer kon er niet geschaatst worden. Maar voor veel omwonenden, belangrijker nog, was de zorg dat de opvanglocatie niet tijdelijk, maar permanent zou worden. Burgemeester Eduard van Zuijlen beloofde tijdens een druk bezochte en bewogen informatieavond dat het voor maximaal twee jaar zou zijn en dat hij zich zou inzetten een andere locatie te vinden. Een belofte die nu dus wordt ingelost. De opvang komt op het achterste voetbalveld, pal naast camping Enkhuizer Strand van EuroParcs.

Lees ook West-Friesland Oekraïeners worden fruitig welkom geheten met de appeltaarten van Margreet

Wethouder Jan Franx is verheugd dat er een oplossing is gevonden. "Het worden volwaardige woningen, sociale huurwoningen. Geen gedeelde voorzieningen meer, maar met een eigen keuken, wc en badkamer." De burgemeester vult aan: "We kunnen die mensen ook niet langer zo laten zitten in deze situatie. De woningen zijn ook niet geschikt om langdurig in te wonen. Op de nieuwe plek moet het ook echt een buurtje worden." Super-flexwoningen Er is gekozen voor super-flexwoningen omdat er buitendijks en dicht bij het IJsselmeer wordt gebouwd. Dit type woningen kan binnen 48 uur worden weggehaald indien nodig. Het gaat om meerpersoonswoningen (2-, 4- en 6-persoons) en is dus bedoeld voor gezinnen. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Woonunits opvanglocatie Oekraïeners op de ijsbaan in Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen

Ruimte voor 176 mensen, niet iedereen verhuist mee En dat heeft wel consequenties voor de Oekraïners. Want alleenstaande vluchtelingen moeten verhuizen naar de opvang in Hoogkarspel. Gezinnen die daar zitten maken dan weer de omgekeerde weg. "We snappen dat niet iedereen tevreden zal zijn en dat het voor sommigen een vervelende boodschap is", erkent burgemeester Van Zuijlen. Vanwege de afmetingen van de huizen worden er standaard bedden bij geleverd. Verder mogen de nieuwe bewoners het zelf inrichten. In totaal is er ruimte voor 176 mensen. Ook komt er een gebouw om samen te kunnen komen en een plek voor een beheerder. Later plek voor spoedzoekers en statushouders Dat de super-flexwoningen er tien jaar kunnen blijven staan en dat er uiteindelijk ook ruimte komt voor statushouders en spoedzoekers uit de eigen gemeente, stemt wethouder Franx tevreden. "We gaan zo snel mogelijk aan het werk, want er moet nog wel het nodige gebeuren. Er komt een aparte ingang, er moet elektra komen, om maar wat te noemen. Het wordt echt een woonwijkje met ook kleine tuintjes." De woningen worden in november en december geplaatst. Voor het einde van het jaar moeten alle Oekraïense vluchtelingen zijn verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. Daarna wordt ook de ijsbaan in oude staat hersteld. Aangezien daar nog best veel werk aan zit, verwacht de gemeente dat het in ieder geval voor de zomer klaar moet zijn. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Luchtfoto nieuwe opvang Oekraïeners Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen

Profiteert voetbalvereniging? De verhuizing heeft geen financiële consequenties voor Enkhuizen. De kosten voor de verhuizing en opvang van de Oekraïense vluchtelingen worden volledig vergoed door het Rijk. Wat het voor voetbalvereniging S.V. gaat betekenen, moet nog blijken. Het complex moet al langer worden opgeknapt. Plannen voor een extra kunstgrasveld trok de gemeente, tot ongenoegen van de voetbalclub, begin dit jaar ineens in wegens gestegen kosten. Of dat veld er nu wellicht alsnog komt als wederdienst wil de gemeente nog niet kwijt. "We hebben goed overleg met S.V. Enkhuizen", is het enige wat wethouder Franx erover kwijt wilde.