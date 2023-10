Bloed, poep en braaksel: vrouw (82) uit Groet veroordeeld voor ernstige verwaarlozing huisdieren

Een 82-jarige vrouw uit Groet mag geen dieren meer hebben, omdat ze haar huisdieren jarenlang ernstig heeft verwaarloosd. Vier katten, drie teckels, twee kippen en vier vogels zijn inmiddels bij haar weggehaald en in beslag genomen. "Het is binnen en buiten de woning een vieze bende, maar mevrouw weigert elke vorm van hulp", verklaarde de officier van justitie vandaag in de Haarlemse rechtbank.

Foto: Kat en vogel - Flickr: Tjarko Busink (CC BY-NC 2.0)

De van oorsprong Duitse vrouw woont sinds lange tijd in Groet. Volgens het OM is de vrouw al dertig jaar weduwe en lijdt ze een eenzaam bestaan. Haar dagen brengt ze door met haar kaketoe, drie teckels, vier katten, twee papegaaien, parkieten en kippen. Sinds 2017 is ze in beeld bij de (dieren)politie en hulpinstanties. De politie deed vorig jaar mei voor het eerst een huisbezoek. Toen oordeelde de officier van justitie als volgt: "De woonomstandigheden zijn werkelijk verschrikkelijk. De woning is overwoekerd door vuil en praktisch niet begaanbaar. Je moet je een weg banen door de drollen. Hier kunnen geen dieren wonen, laat staan een mens." Daarbij was er volgens de officier van justitie 'van alles mis met de beesten'. Zo zat de vacht of het verendek van de dieren vaak vol klitten of schilfers. Een dierenarts verklaarde dat de beesten last hadden van lange nagels, huidproblemen, tandsteen en ontstoken tandvlees. Ook waren alle aanwezige beesten in slechte conditie. Sommige waren ernstig vermagerd, andere waren te dik. Poep en blikjes bier Volgens het OM zou de vrouw een alcoholprobleem hebben en regelmatig onder invloed zijn aangetroffen. Daarbij is het probleem dat de 82-jarige niet openstaat voor hulp. Zo zou ze zich geregeld achter de bank hebben verscholen als de politie voor de deur stond. Uit foto's in het politierapport blijkt verder dat de dieren weinig tot geen drinkwater hadden en dat de hokken van de vogels zeer onhygiënisch waren. Alle dieren werden na dit desbetreffende huisbezoek in beslag genomen. De officier van justitie uitte zich ook over het welzijn van de vrouw, die er volgens hulpinstanties alleen voor zou staan. Ze zou geen kinderen hebben en 'niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, laat staan voor haar dieren', stelt de officier van justitie.

Drollen op het kleed Nadat een dierenarts de gebitten en vachten had verzorgd en de dieren op speciaal voer zette, ging het beter. In juli 2022, twee maanden na de inbeslagname, kwam de zaak voor de rechter. Die besloot de vrouw een laatste kans te geven. Alle beestjes - op de kaketoe na, want daar heeft ze geen papieren voor - kreeg ze terug. Op voorwaarde dat ze haar zaken op orde zou stellen en hulp zou zoeken. Maar als de vrouw eind mei van dit jaar haar tweede huisinspectie krijgt, stapt de dierenpolitie opnieuw een zwaar vervuilde woning binnen. "De hele tuin was overwoekerd en overal lag vuil. De parkieten hadden geen water. Er lagen drollen op het kleed en de keuken stond vol met afwas en etensresten." Een van haar hondjes blijkt twee maanden daarvoor te zijn overleden. In de hoek waar hij stierf, wordt 'veel bloed, poep en braaksel' van de overleden teckel aangetroffen, verklaart de officier van justitie. "Er hing een zeer penetrante lucht in de woning, want mevrouw had het niet opgeruimd. De hulpverlening moest na een paar minuten naar buiten om adem te halen." 'Trieste situatie' Volgens de politie zou de vrouw toen hebben verklaard dat haar hondje was vergiftigd. Voor de tweede keer raakt ze haar dieren kwijt. De officier van justitie noemt het een 'hele trieste situatie'. Verschillende zorgpartijen hebben contact met haar gezocht, maar niemand krijgt haar te pakken, want mevrouw wil geen hulp. Ze heeft veel genegenheid naar de dieren, maar dat staat niet in verhouding met het leed dat ze onbedoeld toebrengt. De uitvoering van haar goede bedoelingen laten ernstig te wensen over."

Foto: Kat verdrietig - Flickr: Tjarko Busink (CC BY-NC 2.0)