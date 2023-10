Hangbuikzwijn Mila krijgt op dierendag haar lievelingskost: een zoute haring

Het is dierendag dus trakteert NH Nieuws buurtvarken Mila uit de Beukenstraat in IJmuiden op haar lievelingskostje: een zoute haring van de viskraam uit de buurt. Mila is in feeststemming en laat het zich goed smaken, zoals te zien is in deze video.

Mila is al bijna acht jaar huisgenoot van baasje Jaap Zwaan, die vooral sinds het overlijden van zijn vader veel steun heeft aan Mila. "Het is een beest, maar je krijgt er zoveel liefde van", zegt Jaap. "Veel meer dan van een hond, ze is veel intelligenter." Mila voelt feilloos aan als Jaap verdrietig is en kruipt dan bij hem op de bank. Vandaag is er geen tijd voor verdriet, want op dierendag wordt Mila verwend. Met smaak schrokt ze knorrend de haring naar binnen.

Buurtvarken

Als de verslaggever bij de viskraam om de hoek uitlegt waar hij de haring voor nodig heeft, worden onmiddellijk drie van de mooiste visjes vakkundig gefileerd: "Aaah voor Mila, dat is dan in stukjes zonder uitjes en zuur", weet Peggy van viskiosk Vis van Kaatje die Mila al haar hele leven kent. "Mila eet haar haring keurig zoals het hoort."

Iedereen in de buurt van de Beukenstraat kent Mila. Dat komt natuurlijk ook omdat Jaap Mila twee tot drie keer per dag uitlaat op het veldje in de buurt. Mila is volledig zindelijk en doet net als een hond haar behoefte in het groen. En net als de gemiddelde hondenbezitter ruimt jaap de varkensdrollen op in een speciaal daarvoor meegenomen poepzakje.

Mila houdt het vandaag bij één harinkje. "Dokters voorschrift", zegt baasje Jaap. Maar dierendag 2023 kan voor Mila niet meer stuk.