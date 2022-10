Het is Dierendag: vier manieren om vandaag écht iets te betekenen voor jouw huisdier

Het is vandaag Dierendag; de dag waarop je jouw huisdier of andermans dier extra in het zonnetje zet. Wat kun je naast dierenkoekjes bakken, extra knuffels geven, een rondje buiten lopen en een dierenmassage nog meer betekenen voor jouw favoriete maatje? NH Nieuws geeft je een top vier, waarmee jij écht iets extra's doet voor ieder huisdier.

Plak daarom een speciale dierensticker op het raam! Op deze sticker kun je aangeven hoeveel huisdieren je hebt en om welke huisdieren het gaat. Ook kun je ervoor kiezen om zelf een sticker met info over de dieren in huis op de voordeur te plaatsen.

Top 2: Huisdieren apps

We zijn dagelijks in de weer met apps op onze telefoon of tablet. Maar wist je dat er speciale dierenapps bestaan? Op deze apps kun je over jouw huisdier, of dat nu een hond, kat, paard, konijn of hagedis is, alles lezen en bijhouden. Zo creëer je een duidelijk overzicht en hoef je niet alles uit je hoofd te onthouden.

Een speciale EHBO- app voor je hond of kat? Ook die bestaan! Belangrijk is om in noodsituaties wel altijd de dierenambulance te bellen.

In andere apps kun je bijvoorbeeld een medisch dossier bijhouden en ook bestaan er apps waarmee je zelfs kunt video-bellen met je dierenarts.

Top 3: Doneren

Mocht je zelf geen huisdieren hebben of wil je iets goed doen voor een ander dier? Dan doe je er goed aan om een donatie aan een dierenopvang of asiel te geven. Zo vertelt Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg aan NH Nieuws dat ook hun opvang donaties kan gebruiken.

"De energiekosten schieten in deze tijd omhoog, en de inkomsten lopen terug. Er word wel gedoneerd, maar na lange na niet voldoende. We krijgen wel redelijk veel donaties, maar over een heel jaar gezien, kunnen we van die donaties maar een week rondkomen."