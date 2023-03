Overleden honden Zuid-Scharwoude: politie gaat uit van dierenmishandeling en opzet

Er wordt geen verder onderzoek gedaan naar de twee overleden honden en de gevonden rolletjes vlees in Zuid-Scharwoude. De politie heeft geen nieuwe meldingen binnengekregen en ook het buurtonderzoek leverde tot nu toe niets op. "Op basis van het gevonden vlees met de metalen haakjes kunnen we al spreken over dierenmishandeling. Daarvoor is verder onderzoek niet nodig."

In de omgeving van de Lindelaan en de Dokter Wilminkstraat werden in februari en begin maart verschillende rolletjes vlees gevonden. Het vlees lag verborgen tussen gras en in de struiken, vastgebonden met haakjes van ijzerdraad en gevuld met een 'verdacht paars goedje'. Zeker vijf honden kregen na inname last van epileptische aanvallen. Twee van hen overleden kort daarna.

Rob en Esther uit Zuid-Scharwoude zijn ervan overtuigd dat hun overleden hondje Polly is vergiftigd. De tien maanden oude pup ging 's avonds laat nog even uit wandelen met haar baasjes en at bij zorgcentrum Buitenzorg een verdacht rolletje vlees van de grond. Die volgende ochtend vindt Rob haar stuiptrekkend in de woonkamer. "Mijn vrouw heeft nog hartmassage gedaan, maar binnen een kwartier was het gebeurd", vertelde hij eerder ontdaan tegen NH Nieuws.

'Kwaad in de zin'

Ook Nooa, de hond van Peter, at in dezelfde omgeving zo'n rolletje vlees en kreeg net als Polly een epileptische aanval. Een tijdig bezoek aan de dierenarts redde haar uiteindelijk. Die vermoedde ook dat Nooa is vergiftigd. "Het type gif is gokken, maar dat heeft vaak wel een eigenaardig kleurtje. We weten het pas zeker als we het toxicologisch laten onderzoeken. Maar het lijkt ons dat iemand kwaad in de zin heeft."

Dat bevestigt nu ook de politie. "Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden of tips binnengekomen, maar we gaan uit van opzet. Op basis van de metalen haakjes kunnen we vaststellen dat het gaat om dierenmishandeling."