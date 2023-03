Meerdere honden ziek, twee overleden: is er een dierenbeul actief in Zuid-Scharwoude?

Een groot raadsel in Zuid-Scharwoude: in een week tijd zijn daar twee honden overleden door een mogelijke vergiftiging. In de omgeving van de Lindelaan en de Dokter Wilminkstraat werden verschillende rolletjes vlees aangetroffen, vastgebonden met ijzerdraad of vishaakjes en gevuld met een 'verdacht paars goedje'. Meerdere honden kregen na inname last van epileptische aanvallen.

Daar vermoeden ze dat Nooa iets van vergif heeft binnengekregen. Ze geven haar voedsel, waarin watjes zijn verstopt. Daarna krijgt ze een middeltje dat haar laat braken. "De haakjes die in het vlees zaten, hechten zich dan aan het watje. Dan is er minder kans dat haar maag of slokdarm beschadigt."

Nooa, de hond van Peter uit Zuid-Scharwoude at vorige week zo'n rolletje vlees en kreeg vlak daarna een epileptische aanval. "Mijn zoon belde in paniek op en zei: pap, Nooa ligt te shaken. Toen ben ik vol gas naar huis gereden om daarna direct door naar de dierenarts te racen."

Hondeneigenaren melden in de Facebookgroep 'Je bent er ien uit Langedijk als' dat er sinds januari regelmatig opgerolde stukjes vlees tussen het gras en in de bosjes liggen.

De politie raadt hondeneigenaren in de omgeving van de Lindelaan in Zuid-Scharwoude goed op te letten tijdens het uitlaten van hun hond. Twee honden zijn de afgelopen week onder verdachte omstandigheden overleden, nadat ze tijdens het wandelen een rolletje vlees van de grond aten. Zeker drie andere honden werden ernstig ziek. Alle dieren kregen na het eten epileptische aanvallen.

Ze besluiten na haar overlijden terug te gaan naar de plek waar Polly iets aan het eten was. Tussen het gras vinden ze twee stukjes vlees, die met vishaakjes zijn opgerold. "Dat spul dat tussen het vlees zat, is paars uitgeslagen. We denken dat het rattengif is geweest."

Polly, de hond van Rob en Esther, overleed vorige wijk vrijdag na een reeks epileptische aanvallen . Tijdens haar wandeling de avond ervoor at ook zij een verdacht rolletje vlees van de grond. "Binnen een kwartier was het gebeurd. Dit is gewoon gif geweest, het kan niet anders", vertelde Rob eerder tegen NH Nieuws.

Gisterochtend vinden ze tijdens het wandelen opnieuw een rolletje vlees, maar trekken het deze keer net op tijd uit haar bek. "Mijn zoon van 16 heb ik nog nooit zo overstuur gezien. De hele buurt is in rep en roer door deze idioot."

Als Nooa alles heeft uitgespuugd, blijkt volgens Peter uit de watjes dat er vishaakjes en ijzerdraad in haar maag zaten. Hoewel de dierenarts niet kan bevestigen dat er gif in het vlees zat, is hij ervan overtuigd dat er een dierenbeul in de buurt actief is.

Rob en Esther doen aangifte. Polly wordt in de tuin begraven, maar op verzoek van de politie later weer opgegraven. Ze laten de rolletjes vlees en het lichaam van Polly onderzoeken. In haar maag worden alleen hondenbrokjes aangetroffen. Het in beslag genomen vlees bevat volgens de politie geen vishaakjes, maar wel ijzerdraad.

Wel of geen gif?

Of het in beslag genomen vlees daadwerkelijk gif bevatte, moet nog worden onderzocht. "Het is alleen visueel onderzocht en ligt in de vriezer. Gif(korrels) of iets dergelijks zijn visueel niet gezien. Er zitten wel wat paarse verkleuringen in", reageert een woordvoerder.

Met justitie wordt nu overlegd of er een toxicologisch onderzoek moet komen van het vlees en het afgenomen bloed van Polly, meldt Politie Noord-Holland. "Heel vreemd dat er bij haar niets in de maag is gevonden", reageert Rob. "Ze had dezelfde aanvallen als de andere honden, dus misschien had ze het al uitgespuugd. Polly woog maar vier kilo. Dus of dat paarse goedje nou gif is of bijvoorbeeld ibuprofen, het heeft in ieder geval zijn werk gedaan."

De politie verzoekt hondeneigenaren die hetzelfde hebben meegemaakt met klem aangifte te doen. "Het is belangrijk om aanknopingspunten te hebben, want dit zijn vaak lastige zaken. Doe altijd aangifte als je vermoedt dat je huisdier is vergiftigd. Dit valt onder dierenmishandeling en dat is strafbaar."