Rob en Esther zijn kapot van plotse dood 'vergiftigde' pup Polly: "Ze was alles voor ons"

"Polly, laat los! Maar het was hap, slik, weg." Rob en Esther uit Zuid-Scharwoude zijn ervan overtuigd dat hun overleden hondje is vergiftigd. De tien maanden oude pup ging er gisteravond laat nog even uit met haar baasjes voor een laatste wandeling. Op een grasveldje bij zorgcentrum Buitenzorg at Polly een verdacht rolletje vlees van de grond. Vanmorgen vroeg vindt Rob haar stuiptrekkend in de woonkamer. "Binnen een kwartier was het gebeurd."

Ze besluiten terug te gaan naar de plek waar Polly het mogelijk vergiftigde vlees heeft gegeten. Tussen het gras vinden ze twee stukjes vlees, die met vishaakjes zijn opgerold. "Dat spul dat tussen het vlees zat, is paars uitgeslagen. Wij denken dat het rattengif is geweest."

Polly springt op en begint weer te lopen. Ze laten haar even in de achtertuin voor een frisse neus en geven haar wat water. Maar als ze na die opleving nog wat brokjes neemt, gaat het weer helemaal mis. "Ze kreeg weer aanvallen en in de laatste bleef ze hangen. Binnen een kwartier was het gebeurd. Dit is gewoon gif geweest, het kan niet anders."

Die schreeuw wekt ook Esther. Als ze de woonkamer in komt rennen ziet ook zij dat het foute boel is. "Mijn vrouw begon meteen met het geven van hartmassage, toen kwam ze weer even bij."

Esther en Rob zijn nog in shock van wat er zich die ochtend in hun woonkamer heeft afgespeeld. Hun hondje Polly ligt levenloos in haar mandje, nadat ze gisteravond mogelijk vergiftigd vlees heeft gegeten. "Vanochtend haal ik haar rond 5 uur uit de bench. Ze springt eruit en ligt vervolgens met vier gestrekte poten naast me. Ik schrik en roep: Polly!", vertelt Rob tegen NH Nieuws.

Ze maken er melding van bij hun dierenarts, maar die doet geen toxicologisch onderzoek. "Het is gebruikelijk dat bepaalde instanties dit doen, omdat dit een heel kostbaar iets is", legt de dierenarts uit.

Om andere hondeneigenaren te waarschuwen, plaatsen ze direct een bericht op de Facebookpagina 'Je bent er ien uit Langedijk als'. Daar meldt buurtbewoner Tineke zich. Haar hond had vier weken geleden ook een epileptische aanval, nadat die op dezelfde plek soortgelijke rolletjes vlees had gegeten. "Het is ons twee keer overkomen. De eerste keer was vier weken geleden en een week later weer aanvallen door het vlees wat ze gegeten had. Het heeft ons duizend euro gekost bij de dierenarts, maar gelukkig leeft ons hondje nog", aldus Tineke.

Aangifte

Om de waarheid boven tafel te krijgen, doet het stel ook aangifte bij de politie. "Doe altijd aangifte als je vermoedt dat je huisdier is vergiftigd", reageert een woordvoerder. "Dit valt onder dierenmishandeling en dat is strafbaar. We gaan het onderzoeken en houden de slachtoffers uiteraard op de hoogte."