Leverworst met punaises, politie waarschuwt hondeneigenaren in Middenmeer

Maandagochtend zijn in een berm aan de Nijverheidsweg in Middenmeer meerdere stukken leverworst met punaises aangetroffen. De politie waarschuwt mensen die hun hond in de buurt uitlaten, en roept op uit te kijken naar nog meer gevaarlijke leverworst.

Politie Middenmeer

De politie uit Heerhugowaard kreeg vanochtend een melding van een hondeneigenaar, die had plakjes leverworst gevonden met punaises erin. De hond van de melder had zelfs al een plakje gegeten. Via een bericht op Facebook laat de politie weten in de berm aan de Nijverheidsweg in Middenmeer, meerdere stukken leverworst met punaises erin te hebben gevonden. Onder het bericht reageren mensen vol afschuw. 'Oh wat erg!!' luidt één van de reacties. De politie vraagt mensen die nog meer zakjes met leverworst en punaises vinden, het te melden. Net als mensen die iets verdachts hebben gezien.