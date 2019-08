Schagense vindt leverworst met punaises: politie waarschuwt dierenbezitters

SCHAGEN - Een Schagense heeft vanmorgen in de wijk Waldervaart Zuid een plak leverworst met daarin punaises gevonden. Er werd gisteren in dezelfde buurt al een hond na het uitlaten ziek. De dierenarts denkt dat hij is vergiftigd met slakkengif. Dierenbezitters vrezen nu dat er een honden- of kattenhater rondloopt in hun omgeving.

Hoewel de dierenarts denkt aan een vergiftiging met slakkengif, sluit hij rattengif niet uit. De politie durft nog niet te zeggen of er sprake is van opzet. "De hond kan ook iets hebben gegeten op een plek waar slakkenkorrels zijn gestrooid ter bescherming van planten", zegt de politie.

Datzelfde geldt voor de plak leverworst met punaises die vanochtend werd gevonden. De politie zegt niet te weten of 'het om een grap gaat of om een katten- en/of hondenhater', wel waarschuwt ze dierenbezitters alert te zijn.

Nog geen zieke dieren bij opvang

Bij de dierenopvang Schagen zijn nog geen zieke dieren binnengekomen. "We houden het wel extra in de gaten", zegt Miranda Pronk van de dierenopvang. "Bij verschijnselen van gif gaan we zo snel mogelijk actie ondernemen." Ook zij vindt het mogelijk te zeggen of er opzet in het spel kan zijn. "Dieren kunnen ook bevangen raken van de hitte. Maar de leverpastei met punaises is wel verdacht."

Schager dierenliefhebbers maken zich ondertussen veel zorgen, blijkt uit berichten in de Facebookgroep 'Je bent Schagernees als'. "Walgelijke gek", "Wat mankeren mensen toch" en "Wat bestaat er toch slecht volk", zijn enkele van de reacties. Sommige mensen zeggen niet voor zichzelf in te staan als ze weten wie hiervoor verantwoordelijk is.

