Groen licht voor gevreesde windturbine op boerenerf Grootschermer

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De komst van een windturbine in het landelijke gebied van Alkmaar, ook al is het een kleinere versie, deed eind vorig jaar nogal wat stof opwaaien. Want, wat zou dat voor gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het uitzicht op het landschap en vliegende dieren?

De Schermer is wereldberoemd om haar historische windmolens. De poldermolens - boven- en ondermolens - maalden in de 17de eeuw de Schermer droog. Maar moderne windmolens bedreigen het vlakke landschap, vrezen sommige polderbewoners.

Ook de dorpsraden stonden niet te springen en is een aantal raadsleden tegen, alsook natuur- en milieustichting Animo die formeel bezwaar indiende tegen een eerder besluit om de molen toe te staan. Maar na maanden geduld, kan agrariër Jan der Vliet zijn molen gaan bestellen.

De provincie heeft eerder bepaald dat deze windmolens in de polder zijn toegestaan. Om toch controle te houden over waar in de eigen gemeente dit soort turbines komen te staan, ligt er nieuw beleid met strenge voorwaarden klaar voor windmolens in Alkmaar.