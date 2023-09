Al vakantieplannen? Dagelijks ruim 55 vluchten minder tijdens volgend zomerseizoen

Schiphol zal volgend zomerseizoen - grofweg van april tot en met oktober 2024 - ruim 12.000 vluchten minder verwerken dan dit zomerseizoen. Dat maakte de luchthaven vandaag bekend in haar zogeheten capaciteitsdeclaratie.

Het gaat om een afname van in totaal 12.400 vluchten, meldt Schiphol in een persbericht. Dat komt neer op dagelijks ruim 55 vluchten minder de zomerperiode van 2023. Het toegestane aantal vluchten in de zomerperiode van 2024 komt daarmee op 280.645.

Bij het bepalen van dat aantal heeft Schiphol rekening gehouden met de experimenteerregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens die regeling, een trucje van demissionair minister Harbers om Schiphol zonder inmenging van de Europese Unie te laten krimpen, wordt het aantal vluchten op Schiphol vanaf 31 maart 2024 beperkt tot 460.000.

Dat betekent dat er in het winterseizoen - grofweg van november 2024 tot en met maart 2025 nog ruimte is voor een kleine 180.000 vluchten.

Minder drastische krimp

Aanvankelijk wilde Harbers dat Schiphol uiteindelijk - met goedkeuring van Brussel - zou krimpen naar maximaal 440.000 vluchten per jaar, maar na een consultatieronde stelde het ministerie dat aantal bij naar maximaal 452.000. Met dat aantal vluchten wordt de overlast voor omwonenden beperkt, zonder het belang van Schiphol als internationaal luchtvaartknooppunt tekort te doen, redeneert het ministerie.

Ook minder privévluchten

De experimenteerregeling leidt ook tot minder 'kleinzakelijk verkeer', oftewel vluchten met privéjets, schrijft Schiphol in een persbericht. Het liefst wil Schiphol helemaal van privévluchten af, maar vanaf april wordt het aantal toegestane privéjets beperkt tot 12.000 (waarvan maximaal 7.200 in het zomerseizoen). Dat maximum ligt nu nog op 17.000 per jaar.