Privéjets populair: afgelopen jaar 7.000 extra zakenvluchten die Schiphol niet meetelde

Het aantal privévluchten op Schiphol is in vergelijking met voorgaande jaren fors gestegen. Het afgelopen jaar waren het er bijna 7.000 meer dan in 2021. In vergelijking met 2019, het jaar voor de coronacrisis en een recordjaar voor de luchthaven, zijn er bijna 5.000 privévluchten extra afgehandeld. Maar zelfs nu Schiphol moet krimpen, worden deze vluchten nog altijd niet meegeteld en zal dit aantal -gezien de populariteit van privéjets- alleen maar stijgen.

Een Falcon 8X-privéjet landt op de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Terwijl gebruikers en eigenaren van privéjets op Schiphol genieten van de luxe aan boord, helemaal geen wachtrijen, een chique terminal op Schiphol-Oost en flexibele vluchttijden, zijn dit soort zaken- en pretvluchten een doorn in het oog van omwonenden, milieuorganisaties en politieke partijen. Tegenstanders willen af van de uitzonderingspositie van de zakenvluchten. Bovendien vrezen ze meer overlast en uitstoot van privéjets, als de groei van dit soort vluchten niet aan banden wordt gelegd. Privéjetvluchten, maar ook trauma- en politiehelikoptervluchten en vluchten van de Kustwacht, worden niet meegeteld bij het jaarlijkse maximumaantal vluchten op Schiphol, dat volgend jaar van 500.000 naar 440.000 per jaar wordt teruggebracht. Erfenis Die uitzondering is een erfenis van een afspraak uit 2008 die bewonersorganisaties, gemeenten, provincies, Schiphol, KLM, de luchtverkeersleiding en het Rijk met elkaar hebben gemaakt. Gezien het aantal privévluchten destijds niet in verhouding stond tot het grote aantal lijn- en vrachtvluchten, is besloten om ze niet mee te tellen bij het afgesproken maximumaantal vliegbewegingen dat op Schiphol per jaar mag worden afgehandeld. Het artikel gaat verder onder het kader.

Aantal privévluchten per gebruiksjaar op Schiphol 2019: 19.926 vluchten, waarvan 3.626 trauma- en politiehelikoptervluchten

2020: 13.323 vluchten, waarvan 1.560 trauma- en politiehelikoptervluchten

2021: 15.532 vluchten, waarvan 1.167 trauma- en politiehelikoptervluchten

2022: 22.372 vluchten, waarvan 1.151 trauma- en politiehelikoptervluchten Een gebruiksjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Bron: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) (Hoeveel van deze vluchten zijn uitgevoerd door de Kustwacht is onbekend. De Kustwacht was onbereikbaar voor een reactie.)

Schiphol hoeft privévluchten dus niet mee te tellen, legt bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) uit. Poelmans was er in 2008 bij, toen die afspraak werd vastgelegd aan de Alderstafel, zoals de ORS vroeger heette en die vernoemd was naar voorzitter Hans Alders. Nederlands Elftal Onder privévluchten vallen ook helikopters, vluchten van de Kustwacht, medische vluchten, rondvluchten met de historische Dakota en het transport van het Nederlands Elftal, het regeringstoestel, maar veruit de meeste van die vluchten zijn met zakenjets. Al het andere vliegverkeer wordt handelsverkeer genoemd en valt onder het maximumaantal vliegbewegingen. Verbod op privéjetvluchten Poelmans wil af van die uitzondering voor privévluchten. Nu wordt nog aangenomen dat de privéluchtvaart verantwoordelijk is voor 2,5 procent van de geluidsoverlast van Schiphol, maar dat percentage is volgens Poelmans inmiddels achterhaald. Het afgelopen jaar waren er 22.372 privévluchten, bovenop de 395.225 lijn- en vrachtvluchten. Ook in de Tweede Kamer is door GroenLinks en Partij voor de Dieren gepleit voor een verbod op privéjetvluchten. Milieuorganisatie Greenpeace, dat vorige maand nog een bezetting van het privéjetplatform op Schiphol-Oost organiseerde, zegt geschrokken te zijn van de toename.

"Het is heel gek dat juist de meest onnodige vluchten niet meetellen in het maximum aantal vluchten van Schiphol. Daar moet een einde aan komen", zegt luchtvaartexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace tegen NH Nieuws. "Deze uitzondering voor privéjets laat precies zien wat er mis is met de luchtvaart. Deze sector hangt van uitzonderingen en voordeeltjes aan elkaar. Wij willen dat de luchtvaart stopt met vervuilen en dat er eindelijk klimaatdoelen komen." Wegwerpbekertjes De Zeeuw: "De eerste stap is het schrappen van korte vluchten en luxe privéjets voor de rijken op aarde. Deze zijn nergens goed voor. Het kabinet moet dingen verbieden die we niet nodig hebben maar wel heel vervuilend zijn. Net zoals wegwerpbekertjes straks ook verboden zijn. Het liefst zien wij direct een EU-breed verbod van privéjets."