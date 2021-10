NH Airtime: Een rondvlucht met de Dakota DC-3 vanaf Schiphol

De Dakota DC-3 is weer volop in bedrijf. Het voormalige regeringstoestel uit 1944 is inmiddels al meer dan twintig jaar in bezit van de Dutch Dakota Association (DDA). Tussen april en oktober worden er rondvluchten aangeboden voor liefhebbers van de historische luchtvaart. Dus nog even en dan wordt de DC-3 weer voor een half jaar opgesloten in een hangaar op Schiphol-Oost. NH Airtime pakte een van de laatste rondvluchten van het jaar mee.