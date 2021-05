NH Airtime: De Dakota DC-3 is weer thuis op Schiphol

Op Schiphol-Oost is de Dutch Dakota Association (DDA) begonnen met een grote onderhoudsbeurt van de historische DC-3. Het voormalige Nederlandse regeringstoestel landde op 28 maart op Schiphol, nadat het een jaar lang achter slot en grendel op vliegbasis Gilze-Rijen had gestaan. Van de zomer zou er weer gevlogen kunnen worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Prinses Amalia, zoals het 77-jaar oude vliegtuig inmiddels 11 jaar heet, verhuisde in 2016 naar Lelystad Airport. De jaren ervoor haden de Dakota DC-3 en de DDA een plekje in een hangaar op Schiphol-Oost, maar moesten vanwege ruimtegebrek het veld ruimen. Het laatste jaar heeft het toestel vanwege de coronacrisis geen vluchten uit kunnen voeren en werd het opgeslagen in een loods op vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant.

Rondvluchten en evenementen

De DC-3 wordt voornamelijk gebruikt voor rondvluchten, maar wordt ook weleens ingevlogen om te schitteren tijdens evenementen, zoals het 100-jarig bestaan van KLM in 2019 en van Schiphol in 2016. Evenementen en rondvluchten waren het afgelopen jaar niet mogelijk. Voor de DDA betekende dat ze voor langere tijd een overdekte parkeerplaats nodig hadden.

Met versoepelingen in het verschiet en weer ruimte op Schiphol, mocht het vliegtuig weer worden opgehaald uit Brabant. In Hangaar 32 op Schiphol-Oost wordt de DC-3 de komende maanden gereedgemaakt voor het rondvluchtseizoen.