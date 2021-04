Historische Dakota DC-3 is terug op Schiphol

Het eerste Nederlandse regeringsvliegtuig, een 77 jaar oude Dakota DC-3, is terug op Schiphol. Het toestel verhuisde in 2016 vanwege kosten- en ruimtegebrek naar Lelystad Airport. Op Schiphol krijgt de Dakota een nieuw onderkomen in een hangaar op Oost, waar er ook de komende weken aan wordt gesleuteld om het vliegtuig gereed te maken voor zomerse rondvluchten.

DDA's Dakota DC-3 op Schiphol-Oost - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het vliegtuig heeft een jaar in een hangaar gestaan op de Brabantse vliegbasis Gilze-Rijen. Vanwege de coronapandemie was het niet mogelijk om rondvluchten aan te bieden en op de Brabantse militaire luchthaven stond de Dakota niemand in de weg. De Dutch Dakota Association gaat het vliegtuig op Schiphol een grote onderhoudsbeurt geven en hoopt in de tweede helft van de zomer weer tickets te kunnen verkopen. Vanmiddag rond 13.00 uur landde de Dakota op de Schiphol-Oostbaan. Artikel gaat verder onder de video.

De Dakota DC-3 is terug op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De toen twee jaar oude Dakota DC-3 werd in 1946 gekocht door prins Bernhard en kreeg de registratie PH-PBA. Daarmee vernoemde de prins het voormalig Amerikaanse legervliegtuig naar zichzelf: Prins Bernard Alpha. Hoewel die registratie nog hetzelfde is, kreeg de Dakota in 2010 een nieuwe naam. Sindsdien heet het vliegtuig Prinses Amalia, de huidige troonopvolger van koning Willem-Alexander. Beatrix Alle vorige Nederlandse regeringsvliegtuigen hebben letterregistraties die slaan op het koninklijk huis. Sinds 2019 heeft de overheid een toestel dat geregistreerd is met de letter PH-GOV, voor government (regering). Daarvoor vloog het staatshoofd en het kabinet met de PH-KBX, dat voor Koningin BeatriX stond. De Dakota heeft een plekje gekregen bij Jetsupport in Hangaar 32 op Schiphol-Oost, tegenover parkeerterrein P57 en de voormalige verkeerstoren.

