Historisch Dakota-vliegtuig verhuist terug naar Schiphol

SCHIPHOL - De Dakota DC-3 van DDA Classic Airlines komt terug naar Schiphol. Vier jaar geleden verhuisde het 76 jaar oude voormalige regeringstoestel vanwege ruimtegebrek naar Lelystad Airport. In december is de Dutch Dakota Association (DDA) terug op haar vertrouwde honk op Schiphol-Oost.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het toestel draagt tegenwoordig de naam van kroonprinses Amalia, maar de registratie, PH-PBA, herinnert aan haar overgrootvader Prins Bernhard die het regeringsvliegtuig zelf als piloot vloog. De DC-3 kwam na de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse handen, nadat ze door de Amerikaanse luchtmacht werd gebruikt. In 1944 dropte dit toestel parachutisten in Normandië en tijdens Operatie Market Garden in Arnhem.

KLM

Jarenlang vloog het vliegtuig met een KLM-beschildering totdat de maatschappij zich in 2016 als hoofdsponsor terugtrok. Kort daarna kreeg de DC-3 haar huidige kleuren en verhuisde vanwege ruimte- en kostengebrek van Schiphol naar Lelystad Airport. Normaal voert de DC-3 rondvluchten uit, maar vanwege de coronacrisis werd het toestel in het voorjaar in Gilze-Rijen gestald.

Vrijwilligers

In december keert de Prinses Amalia terug naar Schiphol-Oost en krijgt met de gehele Dutch Dakota Association een plekje in hangaar 32 van vliegtuigonderhoudsbedrijf Jet Support. DDA Classic Airlines draait op vrijwilligers, van de techneuten tot de piloten. Volgend jaar hoopt de maatschappij weer rondvluchten te kunnen aanbieden.

In Groenekan (Utrecht) staat de enige Dakota DC-3-simulator ter wereld. Daar kunnen de DDA-piloten onder andere noodsituaties trainen: