Extra WK-vluchten naar Doha met KLM en TUI, Oranje vliegt privé

KLM gaat tijdelijk weer naar de Qatarese hoofdstad Doha vliegen vanwege het WK Voetbal dat volgende week begint. De eerste vlucht is aanstaande donderdag. KLM stopte in 2017 met de lijnvluchten tussen Schiphol en Doha, want de maatschappij bleek niet opgewassen te zijn tegen concurrent Qatar Airways. Ook TUI Nederland heeft vluchten naar het WK in Doha gepland. Het Nederlands elftal vertrekt morgen met een privéjet naar Qatar.

Aan boord van de luxe La Compagnie-A321 - La Compagnie

KLM vliegt tot half december drie keer per week naar Doha. Op de terugweg naar Schiphol is er een tussenstop in Dubai World Central, een nieuwe bestemming voor KLM. TUI Nederland heeft tot nu toe twee vluchten naar Doha gepland. Die zijn beiden op zondag 20 november, de dag voor de eerste poulewedstrijd van het Nederlands elftal. Volgens een woordvoerder van TUI gaat het om chartervluchten, waarvoor geen tickets kunnen worden gekocht. Vanwege privacyredenen maakt TUI niet bekend welke organisatie de twee vluchten heeft geboekt en wie er aan boord zitten van de Boeing 737 MAX-toestellen. Ook TUI vliegt normaal gesproken niet op Doha. Oranje vliegt met een Franse privéjet Het Nederlands elftal kiest dit keer voor een privévliegtuig naar het WK Voetbal. De Oranje-spelers vertrekken morgenochtend vanaf Schiphol-Oost in een Airbus A321neo van La Compagnie uit Frankrijk. Aan boord zijn 76 uitsluitend luxe business class-stoelen. In een gewone A321 zou er ruimte kunnen zijn voor zo'n 200 standaardstoelen. (Artikel gaat verder onder de foto's)

Aan boord van de Airbus A321neo van La Compagnie La Compagnie

Een Airbus A321neo van La Compagnie La Compagnie

Aan boord van de Airbus A321neo van La Compagnie La Compagnie Volgende

De enige luchtvaartmaatschappij die ook buiten de WK-periode tussen Schiphol en Doha vliegt, is Qatar Airways. Die maatschappij vliegt nu nog een keer per dag naar Schiphol, maar voegt er binnenkort extra vluchten bij. 'Oneerlijk' Pilotenvakbond VNV is tegen de uitbreiding en wil het liefst dat het kabinet die toestemming terugdraait. Volgens VNV is er onder meer sprake van oneerlijke concurrentie, omdat Qatar Airways op staatssteun draait. (Artikel gaat verder onder de tweet)

Belangrijk dat er in de Kamer gesproken wordt over #Luchtvaartverdragen. Gelijk speelveld op sociale standaarden en veiligheid ontbreekt bij EU-Qatarverdr. Import van sociale misstanden en lage veiligheidsstandaard is een onacceptabel #veiligheidsrisico



https://t.co/lhs0OfyOSl — VNV.nl (@VNVPresident) October 6, 2022

Qatar Airways vliegt dagelijks met een Boeing 777-300ER naar Schiphol. Binnenkort komen daar extra vluchten met een Boeing 787-8 Dreamliner bij. Qatar Airways heeft haar vliegtuigen voor het toernooi bestickerd met speciale WK-logo's.

De dagelijkse vlucht van Qatar Airways op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet