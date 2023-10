Zowel blijdschap als onvrede over verlenging gedoogperiode garnalenvissers naar eind 2024

Vandaag, 1 oktober 2023, was al lange tijd een dag die voor vissers omcirkeld in de agenda stond. Op deze dag zou de gedoogregeling voor garnalenvissers namelijk opgeheven worden en moesten zij voldoen aan nieuwe technische eisen om stikstofuitstoot te verminderen, waar een flinke investering voor nodig is. Toch gaat daar voorlopig een streep doorheen, tot grote opluchting van de vissers, maar tot onvrede van milieuorganisaties.

Het rekenmodel dat de overheid gebruikt om stikstofuitstoot te meten kan niet gebruikt worden voor kotters, legt Visser uit. "Eigenlijk kan niemand een goede berekening maken van een varend schip en de effecten daarvan. Dat model is er op gebaseerd dat je op één plek iets doet: als je een boerderij hebt of een huis bouwt. Dan maak je van dat ene punt een berekening. Die schepen varen overal heen, dus dan werkt dat model niet", aldus de directeur van de visafslag.

Maar waarom is de gedoogperiode dan toch verlengd? Onder andere door een langere levertijd van de katalysatoren plus een krapte aan monteurs die deze kunnen installeren. Maar daarnaast zijn er volgens Pim Visser, directeur van de visafslag in Den Oever, nog twee factoren: de verkeerde manier waarop stikstofuitstoot van kotters wordt berekend en de Wet natuurbescherming, die elke 5 à 6 jaar vernieuwd wordt om de impact van de visserij op ecologisch gebied steeds te verminderen.

De garnalenvissers kregen namelijk te horen dat hun vergunning om te kunnen vissen in Natura 2000-gebieden niet werd verlengd als ze niet zouden investeren in een katalysator die ruim 100.000 euro kost. En die deadline stond op 1 oktober. Een deel van de vissers kon deze investering wel betalen, maar een groot deel, waaronder ook Robin, niet. En toen werd ruim een week geleden duidelijk dat deze eis wordt uitgesteld tot en met 31 december 2024.

Tot vorige week leefde garnalenvisser Robin Nieuwenhuizen tussen hoop en vrees. Hij is sinds vorig jaar de eigenaar van de kotter WR36 en hoewel het altijd al een jongensdroom voor hem is geweest, heeft er sindsdien veel tegengezeten. Slechte vangst, hoge olieprijzen en voornamelijk de nieuwe regels wat betreft stikstofvermindering zorgen voor flink wat hoofdpijn bij Robin en zijn collega-vissers.

Maar er wordt door de overheid toch verwacht dat de vissers een katalysator aanschaffen en dat model ook gebruiken voor hun stikstofuitstoot. "En daar komen we niet uit. En eigenlijk is stikstof geen issue in de garnalenvisserij. Als je kijkt wat er aan stikstof in de kustzone is, dan doet de hele garnalensector 0.1 procent. Dus dat is helemaal niks", vertelt Visser.

Bodemimpact

Daar valt dus nog genoeg over te discussiëren, maar daarnaast is er dus de Wet natuurbescherming. Deze wet, die elke vijf jaar wordt vernieuwd, had er al moeten zijn maar is nog in de maak. "Dat is een hele discussie die nog gevoerd moet worden, maar het komt er op neer dat ze grote delen van de Waddenzee en de kustzones willen sluiten om de bodem te beschermen tegen bodemimpact", legt Pim Visser uit.