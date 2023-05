Van viskotter tot monument: boeg HD4 wordt eerbetoon aan Helderse visserij

Viskotter 'Hendrik Petronella', ofwel HD4, is weer terug in Den Helder. Althans delen van de boeg en het achtersteven. Het schip is gesloopt, maar het Helders Museum wil van de restanten een monument maken; een blijvende herinnering aan de visserij en als eerbetoon aan de vissers die moesten saneren om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. "Vergane glorie. Zo moet je het maar bekijken, denk ik."

Viskotter 'Hendrik Petronella' (HD4) bij vertrek eerder dit jaar uit de haven van Den Helder. - NH Nieuws

In alle vroegte komt een vrachtwagen Rijkswerf Willemsoord aanrijden. De lading: delen van de boeg en het achtersteven van de HD4. De kotter vertrok begin februari naar de sloop als maatregel van de stikstofcrisis. Het zou het laatste zijn wat Den Helder ooit nog zou zien van de viskotter. Tot vandaag dus. Letters "Op het moment dat we de beelden zagen van de afvoer van de kotter hier uit de haven, toen hadden we zoiets van: Hier moeten we wat mee", vertelt Laurens van Zoonen van het Helders Museum. "Wat nou als we die letters van het schip kunnen halen en daar iets mee doen als eerbetoon aan de visserij."

Viskotter HD4 keert (deels) terug naar Den Helder voor eerbetoon aan de visserij - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Hoe het monument met de boorddelen van de viskotter eruit moet gaan zien weet het Helders Museum nog niet. Van Zoonen: "Daarvoor vragen ook de hulp van de inwoners van Den Helder. We zijn ook een doneeractie gestart om het project te kunnen bekostigen. Den Helder is altijd trots op de visserij geweest. We willen iets tastbaars houden aan die periode van de Helderse visserij." Grafzerk Het lossen van de resten van de HD4 brengt gemengde gevoelens met zich mee bij de kijkers. "Ik hoop dat het een mooie plek krijgt in Den Helder", zegt visser Dirk Kraak. "Het doet recht aan de visserij, want er zijn nu zes kleine kotters over, dan hebben we het wel gehad." Ook visser John Stengs kijkt gelaten naar de stukken staal op de kade. "Het doet pijn", zegt Stengs. Hij heeft nog op de 'Hendrik Petronella gevaren. "Het is eigenlijk verschrikkelijk. Het is net alsof ik op het kerkhof sta en naar een grafzerk kijk."