Flinke ochtendspits A9, ruim uur vertraging door meerdere ongelukken

Op de A9 zijn tussen Diemen en Amstelveen ter hoogte van knooppunt Holendrecht en tussen Alkmaar en Amstelveen ter hoogte van de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein twee ongelukken gebeurd. Het verkeer is hierdoor flink vertraagd.

Bij het ongeluk ter hoogte van de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein zijn twee rijstroken dicht, het verkeer is hierdoor meer dan een uur vertraagd, meldt de ANWB. Tussen Diemen en Amstelveen heeft het verkeer minder last van de file, daar is slechts een paar minuten vertraging gemeld.

Bergingswerkzaamheden

Wie onderweg is naar Den Haag en Utrecht wordt aangeraden vanaf afrit Uitgeest de N8, A8, A10 en A4 te volgen. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met bergingswerkzaamheden en verwacht dat beide incidenten rond 8.45 uur zijn afgehandeld. Tot die tijd moet rekening worden gehouden met extra reistijd.