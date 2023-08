Automobilist (23) met slok op rijdt frontaal op hoekpunt vangrails A9 in Vijfhuizen

Een 23-jarige vrouw uit Heemstede is vannacht opgepakt nadat ze op de A9 tegen de vangrails was gereden. Een blaastest wees uit dat ze te veel had gedronken, waarop ze werd aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedtest.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur ter hoogte van Vijfhuizen. Door de klap raakte de auto total loss, maar de bestuurder stapte zonder zware verwondingen uit het wrak. Wel werd zij na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed.

Ze is meegenomen naar het bureau, waar bloed is afgenomen om te onderzoeken hoeveel zij had gedronken. Na die test is ze met een tijdelijk rijverbod naar huis gestuurd. De auto, die na de botsing overdwars op de weg stond, is geborgen. De vangrails zijn inmiddels gerepareerd.