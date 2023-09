Kapotte vrachtwagen op de A9 zorgt voor flinke files in ochtendspits

Een kapotte vrachtwagen op de A9 bij Aalsmeer zorgt al de hele ochtendspits voor vertraging. Tussen Diemen en Alkmaar is al de hele ochtend zo'n half uur, of langer, vertraging en ook op de omleiding op de A2 Breukelen en Amsterdam staat een flinke file.

De vrachtwagen kreeg al voor de ochtendspits pech, waardoor het verkeer er heel de ochtend last van heeft. Door bergingswerkzaamheden was er een tijd lang maar één rijstrook open op de A9 bij Aalsmeer, inmiddels is alleen de rechter rijstrook nog dicht. Omrijden kan via de A2, maar daar staat inmiddels een langere file dan op de A9.

Rijkswaterstaat laat weten dat de schade aan het asfalt groter is dan verwacht. De weg gaat naar verwachting rond 10.30 uur weer open.