Drukte verwacht op A9 en in Amstelveen door weekendafsluiting A10 Zuid: "Even wennen"

Wie dit weekend met de auto in Amstelveen moet zijn, moet rekening houden met meer verkeersdrukte dan gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A10 Zuid richting Schiphol. En niet alleen binnen de bebouwde kom, ook op de A9 moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd.

Verkeer uit oostelijke richting (Almere/Amersfoort) kan vanaf de A1 via de A9 richting Haarlem of via de A10 Noord richting de A5.

Wie vanaf de A10-Oost richting Amstelveen, Schiphol of de A4 wil, moet door de afsluiting vanaf knooppunt Watergraafsmeer gebruikmaken van de A1 en de A9. Verkeer vanaf de A2 kan bij Holendrecht de A9 op richting Amstelveen en de A4/A10 West, of via de A10 Oost rijden. De A10 Zuid gaat vanavond om 22.00 uur dicht.