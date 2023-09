Flinke file A9 richting Amstelveen nadat motorrijder op auto klapt

Door een ongeluk op de parallelbaan van de A9 bij knooppunt Raasdorp staat er deze avondspits een flink file richting Amstelveen. De motorrijder, die ter hoogte van Lijnden achter op een auto klapte, is ernstig gewond.

Een motorrijder klapte achter op een auto. "Dit gebeurde, volgens de motorrijder, doordat de auto plotseling remde", vertelt de politiewoordvoerder. "De auto is mogelijk doorgereden. Of dit allebei daadwerkelijk zo is, moet nog onderzocht worden."

"Er stond een traumahelikopter", vertelt een redacteur die langsreed. "Veel mensen stappen uit hun auto. Mondjesmaat wordt het verkeer langs gelaten."

Om het ongeluk te onderzoeken, heeft de politie de A9 bij knooppunt Raasdorp afgesloten. Het verkeer richting Amstelveen kan gebruikmaken van de rechterparallelrijbaan. Volgens Rijkswaterstaat staat er momenteel dertig minuten file. Naar verwachting zal rond 18.30 uur de weg weer vrij zijn.