Aanvragers parkeerreferendum blij verrast door ommezwaai: "Terug naar de democratie"

Het was een grote verrassing voor de beide aanvragers van het parkeerreferendum in Haarlem gisteravond. Gespannen namen Frans de Goede en Wim Kleist plaats op de tribune bij de speciale commissievergadering in het stadhuis. Daar moest de politiek beraden wat te doen met de uitspraak van de rechter en een bezwaaradviescommissie. Die vonden dat de gemeeenteraad te rigoureus het referendumverzoek in de prullenmand had gegooid.

"Maar luister dan daarnaar!", roept Wim uit terwijl de raadszaal is leeggestroomd. "Ga niet dingen invoeren, omdat men denkt dat het dus zo moet zijn. Dat is het probleem gewoon. Zo simpel is het."

"Maar je moet toch wat", verzucht Wim. "Anders gaan ze altijd maar door. We moeten ook eens de stem van de Haarlemmer laten horen. Wat voor mij het belangrijkst was, is dat ze zonder meer het draagvlakonderzoek (enquête voor wijkbewoners om aan te geven of er parkeerdruk werd ervaren, red.) van tafel hadden gehaald. En dat ze toen ook nog eens ter elfder ure besloten dat het referendum niet door mocht gaan. Toen zakte bij mij mijn broek wel af, hoor!"

Wim Kleist: "Maar die vierduizend gaan we halen. Alleen daarna moet nog dertig procent (drempel voor geldigverklaring van het referendum, red.) van heel Haarlem ook echt gaan stemmen. En dan uiteindelijk kan hier op het stadhuis nog beslist worden of ze de uitslag wel of niet overnemen, omdat het geen bindend referendum is."

Nu moet u vierduizend handtekeningen binnenhalen, of is dat een makkie? Frans de Goede: "Nou, we moeten eerst 28 september weer afwachten op het officiële besluit. Want ja, ze kunnen nog steeds terug."

Want zo ervoer u dat? "Jazeker. Het was toch heel helder dat 1.200 mensen hadden gezegd 'bezint eer ge begint' en dat hadden ze niet gedaan en nu uiteindelijk wel. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

Begrip voor elkaar

Tijdens het politieke debat in de speciale commissie werd nog wel over en weer gekibbeld door voor- en tegenstanders van het parkeerreferendum. Maar één van de oppositiestrijders, Ruud Kuin van de SP en een raadslid van coalitiepartij D66 zochten elkaars begrip op.

"Ik zie niet het nut in om nu zuur te doen", zei Kuin. "Ik prijs dat het advies van de bezwaarcommissie nu overgenomen wordt."

Meryem Çimen van D66 hamert erop dat het vertrouwen in de politiek weer vergroot moet worden. Maar de keuze om nu voor het referendum te zijn, is ook ingegeven om het tempo in de besluitvorming over het betaald parkeren te houden. "We hebben geen zin om de komende twee jaar tot aan de Hoge Raad te gaan strijden. We hopen nu met het instemmen tot inleidend verzoek tot een referendum dat het goede gesprek weer kan opstarten."

Op de vraag waarom dan eerder niet is gekozen om het referendum door te laten gaan, haalt ze nogmaals de urgentie aan. "Die voel ik ook bij onze achterban, die op ons gestemd heeft. Zo van, 'jongens, we hebben die wooncrisis en die klimaatcrisis, dus beste bestuurders van de stad we hebben jullie toch gekozen? Ga nou toch gewoon wat doen!"

"Maar goed: we zijn ook niet doof voor de adviezen die worden gegeven door de bezwarencommissie", vervolgt ze. "En de oproep van Haarlemmers is ook heel luid en duidelijk. Ja, dan kun je wel blijven gaan voor je eigen gelijk, maar dat lost het niet op."