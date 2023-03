Meerderheid raad draait referendum parkeerbeleid de nek om: "We worden monddood gemaakt"

Vuurwerk in de Haarlemse gemeenteraad vanavond. De verwachting was dat er zou worden besloten om een referendum te organiseren over het invoeren van betaald parkeren in elf wijken in de stad. Maar de vijf coalitiepartijen kwamen kort voor de vergadering met een amendement, waaruit bleek dat ze hun raadsmeerderheid gebruiken om de volksraadpleging tegen te houden. En daarmee staan de tegenstanders van het parkeerbeleid buitenspel. Meerdere raadsleden beenden boos weg uit de vergadering.

Ook zou er een 'dringend belang' zijn om niet te wachten met het invoeren van het parkeerbeleid: mindervaliden moeten zich makkelijker door de stad kunnen bewegen. In 2017 voerde de gemeente Zaanstad ook een 'dringend belang' aan om een referendum over het Cultuurcluster tegen te houden. De rechter maakte daar vervolgens korte metten mee. De indieners van het referendum vanuit de achterban van de Haarlemse oppositiepartijen dreigen nu ook met de gang naar de rechter.

Een groot deel van de oppositie is woedend op de vijf coalitiepartijen. Ruud Kuin (SP): "Betaald parkeren was in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen helemaal geen item. De coalitie haalt een streep door het draagvlakonderzoek. Ze hebben blijkbaar weinig vertrouwen. Ze durven de discussie met de kiezer niet aan. De schijterigheid regeert."

De vijf partijen die de coalitie in Haarlem vormen, hielden voet bij stuk. Volgens D66 is de kwestie te ingewikkeld om simpelweg als 'ja-nee vraag' voor te leggen aan de inwoners. De ChristenUnie is ook geen voorstander van het referendum. In 2017 was de opkomst zo laag, dat een referendum - ook al over het parkeerbeleid - niet geldig werd verklaard. Gebeurt dat nu opnieuw, dan wordt de kloof tussen politiek en burger alleen maar groter, vindt raadslid Frank Visser.

Referendumcommissie

Haarlemmer Frans de Goede was een van de mensen die de aanvraag deed voor het referendum. De speciale referendumcommissie keurde die aanvraag en de benodigde handtekeningen van Haarlemmers goed.

Voorzitter Marion Veerbeek van de referendumcommissie bracht de coalitiepartijen een beetje in het nauw. "De rechter zegt vaak in dit soort zaken dat de politiek burgers terwille moet zijn als de gemeenteraad de burger zelf dit recht heeft gegeven. Vaak wordt naar allerlei ontsnappingsclausules gezocht om het maar tegen te houden. Burgers nemen het initiatief, kijk daar ruimhartig naar!"

'See you in court'

Moussa Aynan van JouwHaarlem beet PvdA-fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer toe: "Dit is ongehoord en ongepast. Zo ontneem je Haarlemmers en raadsleden hun stem. See you in court!"

De partijen die zich hard maken voor het referendum maken zich op voor een gang naar de rechter aan. "De afspraak met de advocaat is al gemaakt en we organiseren zelf wel een draagvlakmeting in die elf wijken."

Eén ding is overduidelijk: over het parkeerbeleid in Haarlem is het laatste woord nog lang niet gezegd. Meerdere oppositiepartijen verlieten voor het einde van de vergadering demonstratief de raadzaal.