Voor de tweede keer een parkeerreferendum in Haarlem? De eerste was een flop...

Gaat Haarlem voor de tweede keer een referendum houden over het parkeerbeleid in de stad? Vanavond neemt de gemeenteraad een beslissing of ze doorgaan met de procedure voor dit burgerinitiatief. Zes jaar geleden stierf een referendum, ook over parkeermaatregelen, een stille dood door een veel te lage opkomst.

"In die wijken was een opkomstpercentage van 80 procent en bijna iedereen daarvan was tegen. Maar de gemeente rekenden met een opkomst over de hele stad en toen was het opkomstpercentage veel lager." Te laag, want zelfs de drempel van 30 procent werd niet gehaald, waardoor de uitslag ongeldig werd verklaard.

Met de steun van 10.000 handtekeningen van andere Haarlemmers nam hij het voortouw voor het referendum. Maar de grote steun voor het referendum was niet terug te zien in de uitslag.

Woonachtig in de Patrimoniumbuurt in Haarlem-Noord, een wijk in de schil rondom het centrum, werd Ton van der Voort indertijd geconfronteerd met de invoering van negentien parkeermaatregelen, waaronder ook een digitaal bezoekerssysteem in plaats van de ouderwetse parkeerschijf. Dat leek hem geen goed idee voor de oudere bewoners, maar zijn bezwaren werden niet overgenomen door de toenmalige wethouder.

De regels voor een referendum zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. "Het zal nu weer op precies dezelfde manier verlopen", stelt Van der Voort dan ook vast. Hij denkt dat de opkomst in de elf wijken waar nu betaald parkeren ingevoerd moet gaan worden, wel hoog zal zijn. In de rest van de stad niet, waardoor de opkomst weer te laag zal zijn. "In die andere wijken zullen mensen volgens mij niet naar de stembus gaan, omdat het niet over hen gaat."

Zomervakantie

Daarnaast was er zes jaar geleden ook kritiek op de datum van het referendum, in de zomer vlak voor de vakantieperiode. De datum van het referendum mag door de gemeenteraad bepaald worden. Daarbij wordt het geadviseerd door een speciale commissie.

Deze commissie heeft nu wel al geadviseerd dat een referendum eigenlijk niet geweigerd kan worden, als tenminste 4.000 Haarlemmers het straks steunen. Het verzoek tot een referendum is ingediend door onder andere Frans de Goede, die boos is omdat er niet geluisterd wordt naar de problemen waar Haarlemmers bang voor zijn. De kritiek richt zich vooral op het niet meer uitvoeren van een onderzoek in de wijk om te kijken of er echt een te grote parkeeroverlast is.

Wethouders Robbert Berkhout en Bas van Leeuwen willen hier vanaf zien, omdat door het toenemende inwoneraantal er teveel auto's rondrijden. De gemeente moet in dergelijke kwesties volgens de bestuurders de knoop doorhakken met het oog op het algemeen belang.

De gemeenteraad neemt vanavond een beslissing of het verzoek voor een referendum over het invoeren van betaald parkeren in elf woonwijken wordt ingewilligd.

