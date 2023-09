Haarlemmers krijgen recht op referendum betaald parkeren terug: coalitie zwicht

Haarlemmers mogen zich uitspreken over de invoering van het betaald parkeren. De coalitiepartijen in de gemeenteraad gaan overstag, maar met tegenzin. Ze wezen een half jaar geleden nog het referendumaanvraag af, maar de rechter oordeelde dat dat niet goed was onderbouwd. Nu stemt de coalitie wel voor. "Om het vertrouwen in de politiek vergroten", licht fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer van de PvdA de ommezwaai toe.

De beide aanvragers van het parkeerreferendum, Frans de Goede en Wim Kleist kijken elkaar verbaasd aan als de eerste en de grootste partij, de PvdA zich uitspreekt om nu toch voor maar voor het referendum te stemmen. "Dit had ik niet verwacht", zegt De Goede na afloop.

De meerderheid van de gemeenteraad is en blijft voorstander voor het invoeren van betaald parkeren. "Er is nu eenmaal een wooncrisis, er is een klimaatcrisis", stelt Meryem Çimen van D66. "De problematiek blijft, de auto moet worden terug gedrongen", vindt PvdA'er Maarten Wiedemeijer. "Maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen."

Schoorvoetend

Om juridisch getouwtrek te vermijden gaan de PvdA, D66, GroenLinks, CDA en AP schoorvoetend akkoord. Zeker GroenLinks-fractievoorzitter Jasper Drost blijft stellig: "Wij zullen niet aan onze waarden tornen. Dit is de reden waarom mensen op ons hebben gestemd."

Basis van de ommezwaai, is het oordeel van de rechter. Die oordeelde dat de gemeente niet doorslaggevende argumenten aandroeg om het referendum af te wijzen. Als reden was aangedragen dat burgers niet over tarieven mogen stemmen, dat het betaald parkeren al eerder onderdeel was van een vastgesteld mobiliteitsbeleid en dat er teveel auto's op stoepen staan geparkeerd. Daardoor is de stad minder toegankelijk voor minder validen en is een referendum in strijd met het VN verdrag voor toegankelijkheid. De rechter was het daar niet mee eens.

Geen excuses

Grootste oppositiepartij VVD had graag gezien dat de gemeenteraad excuses aanbood over het afwijzen van het referendum eind maart. "De gemeente stond in zijn hemd", concludeerde Peter van Kessel van de VVD. "Er waren 1.200 bezwaarschriften, een historisch aantal. Daar had u naar moeten luisteren", vindt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. "U heeft de Haarlemmers het recht van een referendum ten onrechte afgenomen."

Maar de partijen die voorstander zijn van het betaald parkeren vinden niet dat er iets verkeerd is gegaan, omdat dit al in het vastgestelde Mobiliteitsbeleid uit 2021 stond. Ook dat er geen draagvlakonderzoeken meer gedaan zouden worden, waarin bewoners van de betreffende wijken voorheen mochten aangeven of zij vonden dat er een parkeerprobleem was.

Juist dat stuitte veel Haarlemmers in de Leidsebuurt en de Indische buurt tegen de borst. Nog geen jaar geleden hadden zij namelijk in zo'n enquête aangegeven dat er nog voldoende parkeerplaatsen in hun straten waren.