Edwin Vermaire strijdt voor parkeerreferendum Haarlem: "Wij gaan niet op vakantie"

Het is hèt hete hangijzer in de Haarlemse politiek: de invoering van betaald parkeren in nog eens elf wijken in de stad. De coalitie wijst een referendum over dat omstreden beleid van de hand. Haarlemmer in hart en nieren Edwin Vermaire strijdt met de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren juist voor zo'n volksraadpleging. We leggen hem vijf vragen voor.

Edwin Vermaire - NH / Rob Wtenweerde

Vraag 1: Om met de deur in huis te vallen: wie is Edwin Vermaire? "Ik ben Haarlemmer in hart en nieren. Geboren en getogen in Schalkwijk en ik woon nu alweer jaren in Haarlem-Noord. Ik heb een heel sportleven achter de rug, ik had mijn eigen sportschool. Daarna werkte ik in de detailhandel, de financiële sector en nu heb ik een reclamebureau." Pipo de Clown "Als je met mij zaken doet, krijg je een eerlijk verhaal. Ik ben Edwin en niemand anders. Ik heb een broertje dood aan Pipo de Clownverhalen en daar komt ook mijn strijd tegen dat hele betaald parkerengedoe vandaan." Vraag 2: Waarom ben je de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren begonnen? "Een relatie vroeg me in maart of ik eens wilde kijken naar de plannen van de gemeente voor het invoeren van gereguleerd parkeren. Ik had het idee dat Haarlemmers helemaal niet op de hoogte waren van dat voorgenomen beleid. Ik heb alle stukken uitgeplozen en viel van de ene verbazing in de andere. Het rammelt echt aan alle kanten. Sociale media, zoals deze Facebookgroep, zijn een mooie manier om de stemming te peilen onder de Haarlemmers." Forse bedragen Vermaire vervolgt: "De Facebookgroep bestaat sinds eind maart. We hebben inmiddels zo'n 3500 leden en dat mogen er nog veel meer worden. De reacties zijn duidelijk: het overgrote deel wil helemaal geen betaald parkeren in hun wijk. Het gaat ook om forse bedragen voor een parkeervergunning, daarmee komen mensen in de financiële problemen. Mensen schrikken zich rot."

Vraag 3: Waarom ben je zo fel tegen de plannen van de gemeente? Vermaire zucht diep: "Ik denk dat betaald parkeren de parkeerproblemen in Haarlem niet oplost, voorzover die problemen er al zijn. De gemeente wil je voor iets laten betalen, waarvan ze weten dat het niet gaat werken. Vind je het dan gek dat veel mensen denken dat het de gemeente alleen maar om het geld gaat?" "Mensen gaan hun auto echt niet zomaar wegdoen. Ze hebben die niet voor de lol, ze hebben hun auto hard nodig. Veel Haarlemmers verdienen hun brood immers buiten de stad." Canadees Parkeren De gemeente wil in het nieuwe beleid verder af van het 'Canadees parkeren' en ook dat zit Vermaire dwars. "Canadees parkeren is met twee wielen op het trottoir. De gemeente zegt dat dat de hulpdiensten belemmert in bepaalde straten. Bij het berekenen van de parkeerdruk in de wijken hebben ze het Canadees parkeren niet meegerekend. Ja, dan tel je gewoon de helft van de parkeerplekken in zo'n straat niet mee. Zo kan ik ook aan een te hoge parkeerdruk komen." Tekst gaat door onder de foto.

Posteractie - NH / Rob Wtenweerde

Vraag 4: Wat is er nodig om het referendum door te laten gaan? "In augustus krijgen we eerst de uitslag van een hoorzitting bij de gemeente te horen. Dan praat de gemeenteraad er in september weer over. Wij moeten minstens 4.000 handtekeningen ophalen, maar we willen er veel meer. Voor mijn part 10.000 of 15.000. En dan is er bij het referendum een opkomst van minstens 30 procent van de stemgerechtigden nodig." Haarlem op stelten Dat opkomstpercentage werd bij een eerder parkeerreferendum niet gehaald, weet Edwin Vermaire: "Maar toen ging het om een klein gebied, nu om maar liefst elf wijken. Het is dus veel breder en wij voeren keihard campagne. Uiteindelijk gaat het wel om een raadgevend referendum, dus kan de gemeente de uitslag ook nog naast zich neerleggen. Maar dan staat Haarlem op stelten. Als het college de uitslag negeert, verwacht ik een flinke opstand in de stad."

