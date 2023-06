Eind september nieuw besluit over parkeerreferendum in Haarlem: "Ik denk dat het er komt"

Het antwoord op de vraag of er een referendum komt over het omstreden parkeerbeleid in Haarlem, laat nog tot eind september op zich wachten. Dat bleek woensdagochtend tijdens een goedbezochte hoorzitting in het stadhuis. Bezwaarmakers Frans de Goede en Wim Kleist kregen eerder al gelijk van de rechter.

Raadsman Wernik staat de bezwaarmakers bij. Hij wierp tegen dat alle besluiten van de raad financiële consequenties hebben en dus als belastingmaatregel kunnen worden gezien. Volgens Wernik beloofden de coalitiepartijen CDA en PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen nog dat er een draagvlakonderzoek zou komen in de wijken waar nog geen betaald parkeren is. Na de verkiezingen bleef er niets van die belofte over.

Verder betoogde Binnerts dat betaald parkeren een belastingmaatregel is. Dat valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad en is daarom niet referendabel, zoals de advocaat dat noemde.

Advocaat Binnerts legde namens de gemeente uit dat er geen volksraadpleging kan worden gehouden, omdat het besluit over het invoeren van gereguleerd parkeren al eerder was genomen. Met een raadgevend referendum kunnen besluiten niet worden teruggedraaid, zei hij.

Dat nieuwe besluit valt op zijn vroegst pas in september, na het zomerreces. De bezwaarschriftencommissie liet aan het eind van de bijeenkomst weten zo'n zes tot acht weken nodig te hebben om met een advies aan de gemeenteraad te komen. Met dat advies op zak moet de raad opnieuw een besluit nemen over het referendum. Dat gebeurt naar verwachting eind september.

Als de bezwaarmakers gelijk krijgen, moet de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen over het al dan niet houden van een raadgevend referendum. Als er alsnog een referendum komt, moeten er 4.000 handtekeningen worden verzameld. En bij de raadpleging zelf moet de opkomst minimaal dertig procent zijn, anders is het referendum ongeldig. Bij een eerder referendum over het parkeerbeleid werd die drempel niet gehaald.

Kleist werd een beetje emotioneel toen hij het woord kreeg. "Ik heb de commissie gezegd wat me dwarszit. Beloftes worden zo van tafel geveegd. Ze gaan een beetje apart om met die beloftes en daar kan ik niet tegen. Ik ben hier wel optimistisch over, gevoelsmatig denk ik dat we opnieuw gelijk krijgen."

Fractievoorzitter Ruud Kuin van de SP: "Op 28 september neemt de raad dus een nieuw besluit over het referendum. Ik denk dat het er komt. We hebben nu in ieder geval de tijd om ons goed voor te bereiden."

Haarlem Betaald Parkeren

Edwin Vermaire is de man achter de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren. "We proberen Haarlemmers zo goed mogelijk te informeren. Inmiddels hebben we al ruim 3.100 leden. We zijn niet zozeer voor of tegen betaald parkeren. We vinden dat de wijkbewoners erover moeten kunnen meebeslissen."

Ook Vermaire denkt dat de commissie beroep en bezwaar tot dezelfde conclusie komt als de rechter. "Dat wordt terug naar de tekentafel voor de coalitie. En dat referendum moet er komen. Haarlemmers moeten meebeslissen over wat er in hun wijk gebeurt. Maar dan hebben we wel de steun van minimaal dertig procent van de Haarlemmers nodig."