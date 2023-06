Volle publieke tribune volgt zaak tegen Haarlemse gemeenteraad over parkeerreferendum

De voorzieningenrechter boog zich maandagmiddag over de vraag of de gemeenteraad van Haarlem terecht heeft besloten geen referendum uit te schrijven over het invoeren van betaald parkeren in elf wijken. Binnen twee weken weten we meer over de volksraadpleging.

Frans de Goede en Wim Kleist in de rechtbank - NH / Rob Wtenweerde

Lichte vertwijfeling in de ogen van de bodes van de rechtbank aan de Jansstraat in Haarlem. Meer dan honderd Haarlemmers meldden zich voor de zaak over het parkeerbeleid bij de voorlopige voorzieningenrechter. Op zoveel belangstelling was duidelijk niet gerekend op zo'n snikhete werkdag. De zitting werd uiteindelijk verplaatst naar een grotere zaal en ook daar moesten nog extra stoelen worden neergezet. Bezwaren en adviezen Frans de Goede en Wim Kleist spanden de zaak aan tegen de gemeenteraad van Haarlem. Die bepaalde op 30 maart dat betaald parkeren in elf wijken in de stad wordt ingevoerd en dat er geen referendum wordt gehouden over de kwestie. De Goede en Kleist hadden eerder een referendum aangevraagd en hadden binnen een week de benodigde 400 steunverklaringen binnen. Nog eens 8.000 Haarlemmers tekenden een petitie tegen de invoering van betaald parkeren en de gemeente ontving ook 1.200 bezwaren tegen het plan. Ook de referendumcommissie adviseerde om een referendum te houden over het parkeerbeleid, maar de coalitiepartijen schoven alle bezwaren en adviezen aan de kant en zo zette een meerderheid van de raad een streep door de volksraadpleging.

"Ik denk dat het gezond verstand uiteindelijk zegeviert" Wim Kleist

Tot woede van een groot deel van de oppositie, waaronder SP, JouwHaarlem, OPHaarlem en Hart voor Haarlem. Al tijdens de raadsvergadering werd een gang naar de rechter aangekondigd en maandagmiddag boog de voorzieningrechter zich daadwerkelijk over de vraag of het besluit van de gemeenteraad tijdelijk moet worden geschorst. Het werd een behoorlijk technische zitting en de rechter neemt twee weken de tijd voor ze met een uitspraak komt. Frans de Goede en Wim Kleist hebben goede hoop dat ze in het gelijk worden gesteld, meldden ze na de zitting. Frans de Goede: "Mijn gevoel is dat de rechter in ieder geval goed geluisterd heeft. Ze was zeer belangstellend en we hopen alleen maar op een positief resultaat." Kleist vult aan: "Ik ben absoluut gematigd positief. Ik denk dat het gezond verstand uiteindelijk zegeviert en dat er straks sprake is van voortschrijdend inzicht bij de gemeenteraad. Dat ze een nieuw besluit nemen, waarin wel naar de burger geluisterd wordt. Wat er nu gebeurd is, is de tirannie van de democratie."

"Ik raad raadsleden aan om straks heel goed naar de uitspraak te luisteren" Ruud Kuin, SP

Fractievoorzitter Ruud Kuin van de SP zat met De Goede en Kleist aan tafel in de rechtszaal. Kuin houdt een goed gevoel over aan de zitting. "Ik vond het heel goed. Er stonden twee vragen centraal: is er een spoedeisend belang en was het besluit van 30 maart al eerder genomen?" Eerder werd namelijk ook een referendum over parkeerbeleid uitgeschreven. Omdat de opkomst te laag was, werd de uitslag ongeldig verklaard. Het is niet mogelijk om twee keer een referendum over hetzelfde besluit te nemen, dus die vraag is van belang. Ruud Kuin: "Aan de vragen van de rechter maak ik op dat de rechter ook twijfelt of het om hetzelfde besluit gaat. Ik raad raadsleden aan om straks heel goed naar de uitspraak te luisteren. In september moet de raad toch al een nieuw besluit nemen, omdat er veel bezwaren zijn ingediend." Goede stap dichterbij Maar de kans is groot dat de raad hetzelfde besluit neemt, want dezelfde raadsleden zitten er dan ook. Kuin: "Daarom is het zo nuttig en belangrijk dat deze zaak nu plaatsvindt, voor die nieuwe zitting. Ik ben hoopvol dat het referendum een goede stap dichterbij is gekomen." Frans de Goede en Wim Kleist benadrukken dat hun doel niet is om de invoering van betaald parkeren tegen te houden. Ze willen inspraak: "Je moet gewoon gehoord kunnen worden als Haarlemmer", zegt De Goede. "Het draagvlakonderzoek van de gemeente is gewoon in de prullenbak gegooid. Het was niet naar hun zin." Kleist: "De gemeente heeft hier de mogelijkheid om te luisteren naar de burgers en dan doen ze dat niet. Dat vind ik het meest schandalige. Zij zijn er voor ons, niet andersom." De voorzieningenrechter doet uiterlijk op 26 juni uitspraak.