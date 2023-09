Extra betalen voor medisch afval? In Medemblik kunnen mensen een tegemoetkoming krijgen

Wie in Medemblik woont en veel afval produceert, voelt dat in de portemonnee. Daar geldt namelijk de regel: hoe vaker je afval weggooit, des te meer je moet betalen. Voor mensen die bijvoorbeeld stoma- of incontinentie-afval hebben, is dat extra zuur omdat ze vaker medisch afval weggooien. De gemeente Medemblik komt ze tegemoet met een speciale regeling.

Stoma- en incontinentiemateriaal en spullen voor dialyse: als het is gebruikt gaat het in de grijze container. Wie veel medisch afval heeft, is in Medemblik stukken duurder uit dan iemand die alleen restafval heeft.

Sinds vorig jaar wordt er in de gemeente gewerkt met het recycletarief. Je betaalt dan een lager vast bedrag en vervolgens per keer dat je de vuilcontainer met restafval (de grijze container, red.) langs de weg zet of een vuilniszak in een ondergrondse container gooit.

Raadsvragen

De lokale fractie Hart voor Medemblik, vanaf dag één een groot tegenstander van het recycletarief in Medemblik, maakt zich zorgen over deze groep en stelde eerder raadsvragen over de kwestie. "We zijn blij dat de gemeente ermee aan de slag gaat", aldus raadslid Mark Hoogewerf.

Om deze groep financieel tegemoet te komen, stelt de gemeente een zogeheten 'Tegemoetkoming Medisch Afval' in. Dit houdt in dat van het totaal aantal keren dat de grijze container geleegd wordt, slechts de helft daarvan in rekening wordt gebracht.

Kritiek

Toch plaatst Hoogewerf er een kanttekening bij. "Ik vind het wel teleurstellend om te lezen dat er alleen mensen met een grijze container worden genoemd. Terwijl de problemen voor medisch afval juist spelen bij mensen die wonen in een appartementencomplex, waar een ondergrondse container is." Zij moeten namelijk per keer betalen als de klep open gaat. "Het kost je al meer dan twee euro, als je er een stomazakje in gooit. Naar mijn inziens, worden zij nu vergeten."

De tegemoetkoming wordt niet zomaar verstrekt. Huishoudens moeten verplicht via een aanmeldformulier bewijsmateriaal meesturen om in aanmerking te komen. Per huishouden wordt maximaal één tegemoetkoming verstrekt. Dit kan tot 31 december.