Vredeskerkje Bergen in zwaar weer door zeewind, grote restauratie nodig

Het Vredeskerkje van Bergen is ernstig beschadigd. Vooral de stenen en het mortel moeten hoognodig worden gerestaureerd, maar daar hangt een flink prijskaartje aan. Om het monument te kunnen herstellen, zoekt de kerk wanhopig naar sponsoren. “Er moet snel iets gebeuren.”

Wie het kerkje weleens bezoekt, is het mogelijk al opgevallen: door de zoute zeewind brokkelen de buitenlaag en de voegen steeds verder af. Ook zijn de rode bakstenen verkleurd. “Het gaat om ernstige erosie door jarenlange opslag van zout en vocht in de gevels. Dit is een onomkeerbaar proces.”

Aanvankelijk leek het vooral te gaan de west- en de zuidgevel, maar inmiddels manifesteert het zich ook in de noordgevel. “De oostgevel lijkt vooralsnog gespaard”, aldus het bestuur van de kerk.

‘Draag een steentje bij’

Om het monument te herstellen is er zo’n 275.000 euro nodig. Een groot deel komt uit bijdragen van onder meer de Provincie Noord-Holland, De Vriendenstichting en andere fondsen. Maar daarmee zijn lang niet alle kosten gedekt: er is nog ongeveer 90.000 euro nodig.