Vrouw klaagt over klokgeluid, kerk zet klokken per direct uit

Een Bussumse heeft de kerk eerder deze zomer een brief gestuurd met het verzoek geen klokken te luiden 's nachts. Omdat de klokken de hele nacht door elk half en elk heel uur slaan, bezorgt dit haar slapeloze nachten.

Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid, zo valt te lezen in de brief die in handen is van NH Gooi. De buurvrouw van de kerk kampt ook met een chronische aandoening, waardoor nachtrust extra moeilijk maar juist zo belangrijk is.

Naast een kerktoren wonen

Navraag bij de huidige koster leert dat dit soort klachten over het nachtelijke gelui(d) van de klokken 'wel eens voorkomt'.

De vorige koster stond nog op het standpunt dat, als je verhuist, je nou eenmaal weet dat je in een centrum naast een kerktoren gaat wonen. De nieuwe koster en de kerkraad willen wel meedenken en blijken gevoelig voor het gezondheidsaspect. Daarom is besloten op het verzoek van de buurvrouw in te gaan.

Oorspronkelijk is verzocht om de klokken te laten zwijgen tussen 23.00 's avonds en 6.00 's morgens, maar dit wordt dus zelfs een uurtje langer.

Luidklok of luide klok?

De Wilhelminakerk staat midden in het centrum van Bussum aan het Wilhelminaplantsoen. Het is een van de twee protestantse kerken in Bussum, de andere is de Spieghelkerk. Het religieuze bouwwerk dateert uit 1926 en is van de hand Tjeerd Kuipers, de ooit in Laren woonachtige architect die vele kerken heeft ontworpen.

De huidige kerkklok is een zogeheten ‘luidklok’. Alleen de klepel weegt al ruim 1.400 kilo en het geheel hangt op dertig meter hoogte. De kerkklok hangt er sinds 1949. Ben Bakker, secretaris van de Wilhelminakerk, zegt dat mensen overdag het gelui van de klokken heel vertrouwd vinden en ook daadwerkelijk als tijdsindicatie gebruiken. Maar het is dus nu om het geluid te doen wat de klok 's nachts produceert.

Veel commotie

Vorig jaar is in Laren nog commotie geweest toen burgemeester en wethouders besloten om de klokken van de Johanneskerk stil te zetten 's nachts.

Dat besluit is vervolgens weer teruggedraaid, omdat tegenstanders meenden dat het klokgelui zou gaan om een 'traditionele uiting van tijd en oproep tot viering van geloof' . Bakker zegt dat hij jurisprudentie heeft nagelopen, maar over het stilleggen van de kerklokken van de Wilhelminakerk heeft de gemeente Gooise Meren niets te zeggen, volgens hem.